Украинский лейтенант рассказал об ужасе у бойцов ВСУ

Лейтенант ВСУ Прокопяк: у украинских военных появился страх за свою жизнь

19 декабря 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

В Киеве растет обеспокоенность тем, что терпение и поддержка Запада могут дать трещину Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали испытывать страх и опасаются за свою жизнь. Об этом рассказал украинский командир роты лейтенант Игорь Прокопяк. «Со временем все успокоилось. У людей был доступ к социальным сетям, они увидели ужасную, жестокую сторону конфликта. Первоначальный адреналин прошел, мозг проснулся, появился страх и, как следствие, люди начали опасаться за свою жизнь», — сказал Прокопяк изданию Barron’s. По его словам, по началу все военнослужащие были на адреналине и в каком-то возбуждении. В статье также цитируют слова майора Александра Волкова, который говорит, что некоторые люди были введены в заблуждение, полагая, что военные усилия Украины близки к победе. Кроме того, в Киеве растет обеспокоенность тем, что терпение и поддержка Запада могут дать трещину, добавил он. Ранее издание France 24 сообщало, что жители Украины находятся в состоянии постоянного страха, так как опасаются, что США прекратят оказывать помощь украинским военным, а после этого от ВСУ отвернутся и другие западные страны. Журналисты отметили, что украинцы понимают бесперспективность продолжения борьбы без помощи извне, в частности американской, передает RT.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали испытывать страх и опасаются за свою жизнь. Об этом рассказал украинский командир роты лейтенант Игорь Прокопяк. «Со временем все успокоилось. У людей был доступ к социальным сетям, они увидели ужасную, жестокую сторону конфликта. Первоначальный адреналин прошел, мозг проснулся, появился страх и, как следствие, люди начали опасаться за свою жизнь», — сказал Прокопяк изданию Barron’s. По его словам, по началу все военнослужащие были на адреналине и в каком-то возбуждении. В статье также цитируют слова майора Александра Волкова, который говорит, что некоторые люди были введены в заблуждение, полагая, что военные усилия Украины близки к победе. Кроме того, в Киеве растет обеспокоенность тем, что терпение и поддержка Запада могут дать трещину, добавил он. Ранее издание France 24 сообщало, что жители Украины находятся в состоянии постоянного страха, так как опасаются, что США прекратят оказывать помощь украинским военным, а после этого от ВСУ отвернутся и другие западные страны. Журналисты отметили, что украинцы понимают бесперспективность продолжения борьбы без помощи извне, в частности американской, передает RT.