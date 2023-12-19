Как в ХМАО исполнят закон о запрете телефонов в школах

В отдельных школах ХМАО был введен запрет на телефоны до принятия закона

19 декабря 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Опыт реализации федерального закона у Югры уже есть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В югорских школах запрет на использование мобильных телефонов применялся до введения федерального закона. Многие учебные заведения региона ранее уже ввели такие меры среди школьников. Об этом агентству URA.RU сообщили в департаменте образования и науки ХМАО. «Во многих югорских школах уже существуют запрет на использование мобильных телефонов на уроки. Это утверждено на уровне локальных нормативных актов. Особенно это касается начального звена. Так что опыт реализации федерального закона в Югре уже есть», — прокомментировали в окружном депобразования. Об этом также сообщила и детский омбудсмен Югры Людмила Низамова. По ее словам, в отдельных школах округа для сбора телефонов используют индивидуальные пронумерованные ячейки на столе учителя. За пределами класса школьник может использовать девайс. «Сейчас принято решение, которое нужно просто реализовывать. Дети сейчас очень подвержены цифровой нагрузке, поэтому на уроке телефон — это излишний предмет. Важно проследить результаты данного решения», — заключила омбудсмен по правам детей в ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что президент России Владимир Путин 19 декабря подписал закон о запрете использования мобильных телефонов школьниками на уроках. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В югорских школах запрет на использование мобильных телефонов применялся до введения федерального закона. Многие учебные заведения региона ранее уже ввели такие меры среди школьников. Об этом агентству URA.RU сообщили в департаменте образования и науки ХМАО. «Во многих югорских школах уже существуют запрет на использование мобильных телефонов на уроки. Это утверждено на уровне локальных нормативных актов. Особенно это касается начального звена. Так что опыт реализации федерального закона в Югре уже есть», — прокомментировали в окружном депобразования. Об этом также сообщила и детский омбудсмен Югры Людмила Низамова. По ее словам, в отдельных школах округа для сбора телефонов используют индивидуальные пронумерованные ячейки на столе учителя. За пределами класса школьник может использовать девайс. «Сейчас принято решение, которое нужно просто реализовывать. Дети сейчас очень подвержены цифровой нагрузке, поэтому на уроке телефон — это излишний предмет. Важно проследить результаты данного решения», — заключила омбудсмен по правам детей в ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что президент России Владимир Путин 19 декабря подписал закон о запрете использования мобильных телефонов школьниками на уроках. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.