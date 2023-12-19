Главу ГУ МЧС Самарской области отправили в СИЗО

19 декабря 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Московский суд вынес приговор начальнику Главного управления МЧС России по Самарской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко. Его отправили в СИЗО на два месяца. «В отношении обвиняемых Бойко Олега Васильевича, Гущина Яна Сергеевича, Тютюнник Елены Сергеевны избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток», — говорится в сообщении , опубликованном в telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Отмечается, что они обвиняются по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко. Его отправили в СИЗО на два месяца. «В отношении обвиняемых Бойко Олега Васильевича, Гущина Яна Сергеевича, Тютюнник Елены Сергеевны избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Отмечается, что они обвиняются по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).