19 декабря 2023

Главу ГУ МЧС Самарской области отправили в СИЗО

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Московский суд вынес приговор начальнику Главного управления МЧС России по Самарской области Фото:

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко. Его отправили в СИЗО на два месяца.

«В отношении обвиняемых Бойко Олега Васильевича, Гущина Яна Сергеевича, Тютюнник Елены Сергеевны избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Отмечается, что они обвиняются по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

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Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко. Его отправили в СИЗО на два месяца. «В отношении обвиняемых Бойко Олега Васильевича, Гущина Яна Сергеевича, Тютюнник Елены Сергеевны избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Отмечается, что они обвиняются по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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