Росгвардейцы задержали пермяка за махинации с ценниками в магазине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, автомат, оружие, силовик, чп, росгвардия, росгвардеец
Росгвардейцам о похитителе сообщил сотрудник службы безопасности Фото:

В Перми росгвардейцы задержали мужчину, который на кассе самообслуживания в гипермаркете «Лента» взвешивал дорогостоящий товар под видом дешевого. О противоправных действиях сообщил сотрудник охраны магазина, указано на сайте управления Федеральной службы ВНГ РФ по Пермскому краю.

«Мужчина осуществил хищение товаров путем махинаций с ценниками на кассе самообслуживания. Он взвешивал дорогой товар как дешевый, после чего попытался вынести товар из торгового зала. Мужчина задержан (нарядом Росгвардии — прим. URA.RU) и передан в отдел полиции для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Похищенный товар был возвращен в торговый зал. С начала года росгвардейцы пресекли более 10 подобных преступлений.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми росгвардейцы задержали мужчину, который на кассе самообслуживания в гипермаркете «Лента» взвешивал дорогостоящий товар под видом дешевого. О противоправных действиях сообщил сотрудник охраны магазина, указано на сайте управления Федеральной службы ВНГ РФ по Пермскому краю. «Мужчина осуществил хищение товаров путем махинаций с ценниками на кассе самообслуживания. Он взвешивал дорогой товар как дешевый, после чего попытался вынести товар из торгового зала. Мужчина задержан (нарядом Росгвардии — прим. URA.RU) и передан в отдел полиции для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Похищенный товар был возвращен в торговый зал. С начала года росгвардейцы пресекли более 10 подобных преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...