Росгвардейцы задержали пермяка за махинации с ценниками в магазине

В Перми росгвардейцы задержали мужчину, который на кассе самообслуживания в гипермаркете «Лента» взвешивал дорогостоящий товар под видом дешевого. О противоправных действиях сообщил сотрудник охраны магазина, указано на сайте управления Федеральной службы ВНГ РФ по Пермскому краю.
«Мужчина осуществил хищение товаров путем махинаций с ценниками на кассе самообслуживания. Он взвешивал дорогой товар как дешевый, после чего попытался вынести товар из торгового зала. Мужчина задержан (нарядом Росгвардии — прим. URA.RU) и передан в отдел полиции для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Похищенный товар был возвращен в торговый зал. С начала года росгвардейцы пресекли более 10 подобных преступлений.
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