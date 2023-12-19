19 декабря 2023

Путин поручил направить деньги от акцизов на табак и алкоголь на развитие спорта

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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Деньги от акцизов на табак и алкоголь должны быть направлены на пользу обществу, уверен Владимир Путин Фото:

В России средства, полученные от акцизов на табак и алкоголь, будет потрачены на развитие спорта. Продумать, как это будет реализовано, президент РФ Владимир Путин поручил правительству.

«Представить предложения о нормативно-правовом регулировании отношений <…> в части доходов федерального бюджета, поступающих от взимания акцизов на табачные изделия и алкогольную продукцию, в форме субсидий субъектам РФ на реализацию мероприятий по созданию (строительству) спортивных сооружений <…>, а также на прохождение гражданами физической реабилитации с использованием средств и методов лечебной физкультуры и адаптивной физической культуры», — указано в сообщении на сайте Кремля.

Старт проект намечен на 2026 год. Конкретные предложения должны появиться к июлю следующего года.

В конце ноября Путин подписал закон, предусматривающий индексацию акцизов на табак и алкогольную продукцию. В 2024 году году акцизы на вина должны повыситься в три раза. Акцизы на табак увеличатся на 3%. В 2025 и 2026 годах индексация продолжится, передает «Национальная служба новостей».

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В России средства, полученные от акцизов на табак и алкоголь, будет потрачены на развитие спорта. Продумать, как это будет реализовано, президент РФ Владимир Путин поручил правительству. «Представить предложения о нормативно-правовом регулировании отношений <…> в части доходов федерального бюджета, поступающих от взимания акцизов на табачные изделия и алкогольную продукцию, в форме субсидий субъектам РФ на реализацию мероприятий по созданию (строительству) спортивных сооружений <…>, а также на прохождение гражданами физической реабилитации с использованием средств и методов лечебной физкультуры и адаптивной физической культуры», — указано в сообщении на сайте Кремля. Старт проект намечен на 2026 год. Конкретные предложения должны появиться к июлю следующего года. В конце ноября Путин подписал закон, предусматривающий индексацию акцизов на табак и алкогольную продукцию. В 2024 году году акцизы на вина должны повыситься в три раза. Акцизы на табак увеличатся на 3%. В 2025 и 2026 годах индексация продолжится, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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