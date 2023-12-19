Запретят ли книги Бориса Акунина и фильмы по ним в России и как будут наказывать фанатов

Росфинмониторинг признал писателя Акунина террористом

19 декабря 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Прямого запрета на покупку книг Бориса Акунина нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. URA.RU рассказывает, что теперь будет с его книгами, фильмами и фанатами. Пропадут ли книги Акунина с полок магазинов На этот вопрос нет однозначного ответа. Если организация признается террористической или экстремистской, то человеку запрещается распространять ее символику и материалы. Однако такие ограничения не действуют, если Росфинмониторинг включает в список физическое лицо. Однако из-за внутренней цензуры сотрудники маркетплейсов уже стали убирать книги Акунина с полок магазинов. При этом купить книги Акунина можно, это не запрещено. Положение может измениться только тогда, когда суд признает какое-то определенное произведение экстремистским. Если покупатель хочет поделиться приобретенной книгой, то за это ничего не будет. Также сотрудники маркетплейсов не обязаны маркировать произведения лиц, признанных экстремистами. Можно ли покупать что-то на сайте Акунина Прямого запрета на это нет, однако денежные переводы могут привлечь дополнительное внимание, что может послужить поводом для проверки. Но сотрудники правоохранительных органов должны доказать, что деньги человек потратил на финансирование экстремистской или террористической деятельности. Прямой запрет на финансирование наступает только тогда, когда экстремистской признается организация. Для физических лиц закон немного мягче. Ранее издательство АСТ решило отказаться от сотрудничества с Акуниным из-за внесения его в перечень террористов и экстремистов. Также против Акунина возбуждено уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. URA.RU рассказывает, что теперь будет с его книгами, фильмами и фанатами. На этот вопрос нет однозначного ответа. Если организация признается террористической или экстремистской, то человеку запрещается распространять ее символику и материалы. Однако такие ограничения не действуют, если Росфинмониторинг включает в список физическое лицо. Однако из-за внутренней цензуры сотрудники маркетплейсов уже стали убирать книги Акунина с полок магазинов. При этом купить книги Акунина можно, это не запрещено. Положение может измениться только тогда, когда суд признает какое-то определенное произведение экстремистским. Если покупатель хочет поделиться приобретенной книгой, то за это ничего не будет. Также сотрудники маркетплейсов не обязаны маркировать произведения лиц, признанных экстремистами. Прямого запрета на это нет, однако денежные переводы могут привлечь дополнительное внимание, что может послужить поводом для проверки. Но сотрудники правоохранительных органов должны доказать, что деньги человек потратил на финансирование экстремистской или террористической деятельности. Прямой запрет на финансирование наступает только тогда, когда экстремистской признается организация. Для физических лиц закон немного мягче. Ранее издательство АСТ решило отказаться от сотрудничества с Акуниным из-за внесения его в перечень террористов и экстремистов. Также против Акунина возбуждено уголовное дело.