В Тюмени пройдет ярмарка фермерских продуктов

В субботу, 23 декабря в Тюмени будут работать несколько ярмарочных площадок. Об этом сообщает мэрия города на своем сайте.
«23 декабря 2023 года для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок. <…> Приглашаем жителей города Тюмени посетить ярмарочные площадки», — сказано в объявлении.
Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области. На прилавках будут представлены изделия ремесленников, продовольственные товары производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области. Они выложат мясную, рыбную, молочную продукцию, мед, растительное масло, ягоды, орехи и тому подобное.
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