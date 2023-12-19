19 декабря 2023

В Тюмени пройдет ярмарка фермерских продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка местных производителей ДНР. Мариуполь, хлеб, ярмарка, каравай, мариуполь, булки, хлебобулочные изделия
В Тюмени пройдет продовольственная ярмарка Фото:

В субботу, 23 декабря в Тюмени будут работать несколько ярмарочных площадок. Об этом сообщает мэрия города на своем сайте.

«23 декабря 2023 года для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок. <…> Приглашаем жителей города Тюмени посетить ярмарочные площадки», — сказано в объявлении.

Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области. На прилавках будут представлены изделия ремесленников, продовольственные товары производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области. Они выложат мясную, рыбную, молочную продукцию, мед, растительное масло, ягоды, орехи и тому подобное.

Тюмень начинает готовиться к празднованию Нового года. URA.RU сделало для вас тематическую подборку мест, где можно почувствовать дух этого праздника.

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В субботу, 23 декабря в Тюмени будут работать несколько ярмарочных площадок. Об этом сообщает мэрия города на своем сайте. «23 декабря 2023 года для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок. <…> Приглашаем жителей города Тюмени посетить ярмарочные площадки», — сказано в объявлении. Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области. На прилавках будут представлены изделия ремесленников, продовольственные товары производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области. Они выложат мясную, рыбную, молочную продукцию, мед, растительное масло, ягоды, орехи и тому подобное. Тюмень начинает готовиться к празднованию Нового года. URA.RU сделало для вас тематическую подборку мест, где можно почувствовать дух этого праздника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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