В Тюмени пройдет ярмарка фермерских продуктов

20 декабря 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

В Тюмени пройдет продовольственная ярмарка Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В субботу, 23 декабря в Тюмени будут работать несколько ярмарочных площадок. Об этом сообщает мэрия города на своем сайте. «23 декабря 2023 года для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок. <…> Приглашаем жителей города Тюмени посетить ярмарочные площадки», — сказано в объявлении. Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области. На прилавках будут представлены изделия ремесленников, продовольственные товары производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области. Они выложат мясную, рыбную, молочную продукцию, мед, растительное масло, ягоды, орехи и тому подобное. Тюмень начинает готовиться к празднованию Нового года. URA.RU сделало для вас тематическую подборку мест, где можно почувствовать дух этого праздника.

В субботу, 23 декабря в Тюмени будут работать несколько ярмарочных площадок. Об этом сообщает мэрия города на своем сайте. «23 декабря 2023 года для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок. <…> Приглашаем жителей города Тюмени посетить ярмарочные площадки», — сказано в объявлении. Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области. На прилавках будут представлены изделия ремесленников, продовольственные товары производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области. Они выложат мясную, рыбную, молочную продукцию, мед, растительное масло, ягоды, орехи и тому подобное. Тюмень начинает готовиться к празднованию Нового года. URA.RU сделало для вас тематическую подборку мест, где можно почувствовать дух этого праздника.