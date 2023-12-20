Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот

Пенсионер, продолжающий работать в качестве самозанятого, может потерять некоторые льготы. Речь идет, прежде всего, об индексации пенсии, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает», — пояснил Виноградов агентству «Прайм». По его словам, могут быть сняты и некоторые льготы, которые рассчитываются исходя из лимита доходов — если этот лимит окажется превышен.
Если самозанятый не платит взносы на свое социальное страхование, то он приравнивается к неработающим и его пенсия индексируется в том же объеме. Однако если выплаты в страховые фонды начисляются и стаж идет, то самозанятый рассматривается, как работающий. В этом случае он лишается права на индексацию и региональную доплату, пишет издание.
В России предусмотрены различные социальные выплаты. Пенсии выплачиваются тем гражданам, которые особенно нуждаются в государственной поддержке. URA.RU рассказывало о том, кому положены пособия и как их получить.
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