Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот

20 декабря 2023 в 04:59 Размер текста - 17 +

У самозанятых пенсионеров нет права на региональную доплату Фото: Игорь Пантин © URA.RU Пенсионер, продолжающий работать в качестве самозанятого, может потерять некоторые льготы. Речь идет, прежде всего, об индексации пенсии, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает», — пояснил Виноградов агентству «Прайм». По его словам, могут быть сняты и некоторые льготы, которые рассчитываются исходя из лимита доходов — если этот лимит окажется превышен. Если самозанятый не платит взносы на свое социальное страхование, то он приравнивается к неработающим и его пенсия индексируется в том же объеме. Однако если выплаты в страховые фонды начисляются и стаж идет, то самозанятый рассматривается, как работающий. В этом случае он лишается права на индексацию и региональную доплату, пишет издание. В России предусмотрены различные социальные выплаты. Пенсии выплачиваются тем гражданам, которые особенно нуждаются в государственной поддержке. URA.RU рассказывало о том, кому положены пособия и как их получить.

Пенсионер, продолжающий работать в качестве самозанятого, может потерять некоторые льготы. Речь идет, прежде всего, об индексации пенсии, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает», — пояснил Виноградов агентству «Прайм». По его словам, могут быть сняты и некоторые льготы, которые рассчитываются исходя из лимита доходов — если этот лимит окажется превышен. Если самозанятый не платит взносы на свое социальное страхование, то он приравнивается к неработающим и его пенсия индексируется в том же объеме. Однако если выплаты в страховые фонды начисляются и стаж идет, то самозанятый рассматривается, как работающий. В этом случае он лишается права на индексацию и региональную доплату, пишет издание. В России предусмотрены различные социальные выплаты. Пенсии выплачиваются тем гражданам, которые особенно нуждаются в государственной поддержке. URA.RU рассказывало о том, кому положены пособия и как их получить.