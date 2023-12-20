В Санкт-Петербурге обрушился жилой дом. Видео

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Обрушение дома произошло второй раз за сутки Фото:

В Санкт-Петербурге обрушился жилой дом на улице Гороховая, 73. ЧП произошло во время ремонтных работ, сообщили в соцсети.

«Дом на Гороховой, 73 обвалился второй раз за сутки. Идет эвакуация жильцов, на месте работают экстренные службы», — сообщили в telegram-канале «РЕН ТВ|Новости». По предварительной информации, пострадавших нет.

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В Санкт-Петербурге обрушился жилой дом на улице Гороховая, 73. ЧП произошло во время ремонтных работ, сообщили в соцсети. «Дом на Гороховой, 73 обвалился второй раз за сутки. Идет эвакуация жильцов, на месте работают экстренные службы», — сообщили в telegram-канале «РЕН ТВ|Новости». По предварительной информации, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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