Губернатор Шумков подарит курганской школьнице систему караоке к Новому году

22 декабря 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Шары с пожеланиями детей, которые исполняют представители власти, висят на «Елке губернатора» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал исполнить новогоднее желание школьницы из Катайского округа, подарив ей систему караоке. Об этом глава региона рассказал в Telegram. «Мне в этом году везет на музыкальные подарки — вчера пообещал спортсмену Роману подарить портативную колонку. Сегодня попался шар с желанием Маши из Катайского округа, которая любит петь и мечтает о домашнем караоке. Талантам надо помогать», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. В Курганской области подарки с «Елки губернатора» получают дети бойцов СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающиеся в многодетных и малообеспеченных семьях и дети-сироты. В пресс-службе правительства региона отмечали, что новогодние мечты у юных жителей области разнообразные — от книг до спортинвентаря. Ранее Шумков поздравил с наступающим Новым годом первоклассницу и ее младшего брата. Отец детей погиб в зоне проведения спецоперации.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал исполнить новогоднее желание школьницы из Катайского округа, подарив ей систему караоке. Об этом глава региона рассказал в Telegram. «Мне в этом году везет на музыкальные подарки — вчера пообещал спортсмену Роману подарить портативную колонку. Сегодня попался шар с желанием Маши из Катайского округа, которая любит петь и мечтает о домашнем караоке. Талантам надо помогать», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. В Курганской области подарки с «Елки губернатора» получают дети бойцов СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающиеся в многодетных и малообеспеченных семьях и дети-сироты. В пресс-службе правительства региона отмечали, что новогодние мечты у юных жителей области разнообразные — от книг до спортинвентаря. Ранее Шумков поздравил с наступающим Новым годом первоклассницу и ее младшего брата. Отец детей погиб в зоне проведения спецоперации.