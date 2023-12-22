Губернатор Шумков подарит курганской школьнице систему караоке к Новому году

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Съемки новогодней программы ОТВ. Екатеринбург, новогодняя елка, елочная игрушка, новый год, новый год2024
Шары с пожеланиями детей, которые исполняют представители власти, висят на «Елке губернатора» Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал исполнить новогоднее желание школьницы из Катайского округа, подарив ей систему караоке. Об этом глава региона рассказал в Telegram.

«Мне в этом году везет на музыкальные подарки — вчера пообещал спортсмену Роману подарить портативную колонку. Сегодня попался шар с желанием Маши из Катайского округа, которая любит петь и мечтает о домашнем караоке. Талантам надо помогать», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

В Курганской области подарки с «Елки губернатора» получают дети бойцов СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающиеся в многодетных и малообеспеченных семьях и дети-сироты. В пресс-службе правительства региона отмечали, что новогодние мечты у юных жителей области разнообразные — от книг до спортинвентаря.

Ранее Шумков поздравил с наступающим Новым годом первоклассницу и ее младшего брата. Отец детей погиб в зоне проведения спецоперации.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал исполнить новогоднее желание школьницы из Катайского округа, подарив ей систему караоке. Об этом глава региона рассказал в Telegram. «Мне в этом году везет на музыкальные подарки — вчера пообещал спортсмену Роману подарить портативную колонку. Сегодня попался шар с желанием Маши из Катайского округа, которая любит петь и мечтает о домашнем караоке. Талантам надо помогать», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. В Курганской области подарки с «Елки губернатора» получают дети бойцов СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающиеся в многодетных и малообеспеченных семьях и дети-сироты. В пресс-службе правительства региона отмечали, что новогодние мечты у юных жителей области разнообразные — от книг до спортинвентаря. Ранее Шумков поздравил с наступающим Новым годом первоклассницу и ее младшего брата. Отец детей погиб в зоне проведения спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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