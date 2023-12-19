19 декабря 2023

В Челябинске будут судить экс-начальника городской поисково-спасательной службы

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, арест, уголовный кодекс, суд, мера пресечения, наручники
Уголовное дело в отношении Александра Шина направлено для рассмотрения в суд Фото:

Челябинские следователи закончили расследование дела в отношении бывшего начальника МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах города Челябинска» Александра Шина, обвиняемого по ряду эпизодов злоупотребления полномочиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, обвиняемый готовится к суду.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МКУ „Поисково-спасательная служба на водных объектах города Челябинска“, обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что в ходе расследования удалось установить причастность Шина к инкриминируемому преступлению. Так в период с 1 июля 2021 года по 14 декабря 2022 года, занимая должность начальника учреждения, он забирал премии у сотрудников и присваивал их себе.

Шина задержали в марте текущего года. При этом изначально речь шла об обвинениях в получении взятки.

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Челябинские следователи закончили расследование дела в отношении бывшего начальника МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах города Челябинска» Александра Шина, обвиняемого по ряду эпизодов злоупотребления полномочиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, обвиняемый готовится к суду. «Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МКУ „Поисково-спасательная служба на водных объектах города Челябинска“, обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что в ходе расследования удалось установить причастность Шина к инкриминируемому преступлению. Так в период с 1 июля 2021 года по 14 декабря 2022 года, занимая должность начальника учреждения, он забирал премии у сотрудников и присваивал их себе. Шина задержали в марте текущего года. При этом изначально речь шла об обвинениях в получении взятки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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