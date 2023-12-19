Общество С полок магазинов Салехарда пропадают куриные яйца. Фото, видео На полках магазинов «Магнит» в Салехарде не осталось куриных яиц 20 декабря 2023 в 10:13 Размер текста - 17 + Жители Салехарда раскупают куриные яйца по акции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца В Салехарде (ЯНАО) в сети розничных магазинов «Магнит» оказались пустыми полки с куриными яйцами. Корреспондент URA.RU обнаружил в одном из магазинов торговый стеллаж без продукта. «Пропали все куриные яйца в магазине. „Магнит“ на Броднева», — сообщил корреспондент агентства. На фото и видео видно, что куриной продукции не осталось. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу магазина «Магнит». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило о завышенных ценах на куриные яйца в Салехарде (ЯНАО). В магазине «Магнит» три десятка яиц стоили 700 рублей. Торговый стеллаж с куриными яйцами в магазине «Магнит», Салехард Фото: URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в сети розничных магазинов «Магнит» оказались пустыми полки с куриными яйцами. Корреспондент URA.RU обнаружил в одном из магазинов торговый стеллаж без продукта. «Пропали все куриные яйца в магазине. „Магнит“ на Броднева», — сообщил корреспондент агентства. На фото и видео видно, что куриной продукции не осталось. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу магазина «Магнит». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило о завышенных ценах на куриные яйца в Салехарде (ЯНАО). В магазине «Магнит» три десятка яиц стоили 700 рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям