Жители Салехарда раскупают куриные яйца по акции
новость из сюжетаВ России взлетели цены на куриные яйца
В Салехарде (ЯНАО) в сети розничных магазинов «Магнит» оказались пустыми полки с куриными яйцами. Корреспондент URA.RU обнаружил в одном из магазинов торговый стеллаж без продукта.
«Пропали все куриные яйца в магазине. „Магнит“ на Броднева», — сообщил корреспондент агентства. На фото и видео видно, что куриной продукции не осталось.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу магазина «Магнит». На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщило о завышенных ценах на куриные яйца в Салехарде (ЯНАО). В магазине «Магнит» три десятка яиц стоили 700 рублей.
Торговый стеллаж с куриными яйцами в магазине «Магнит», Салехард
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