19 декабря 2023
18 декабря 2023

С полок магазинов Салехарда пропадают куриные яйца. Фото, видео

На полках магазинов «Магнит» в Салехарде не осталось куриных яиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган , яйца, куриные яйца, десяток
Жители Салехарда раскупают куриные яйца по акции Фото:
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В России взлетели цены на куриные яйца

В Салехарде (ЯНАО) в сети розничных магазинов «Магнит» оказались пустыми полки с куриными яйцами. Корреспондент URA.RU обнаружил в одном из магазинов торговый стеллаж без продукта.

«Пропали все куриные яйца в магазине. „Магнит“ на Броднева», — сообщил корреспондент агентства. На фото и видео видно, что куриной продукции не осталось.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу магазина «Магнит». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщило о завышенных ценах на куриные яйца в Салехарде (ЯНАО). В магазине «Магнит» три десятка яиц стоили 700 рублей.

Торговый стеллаж с куриными яйцами в магазине «Магнит», Салехард
Торговый стеллаж с куриными яйцами в магазине «Магнит», Салехард
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) в сети розничных магазинов «Магнит» оказались пустыми полки с куриными яйцами. Корреспондент URA.RU обнаружил в одном из магазинов торговый стеллаж без продукта. «Пропали все куриные яйца в магазине. „Магнит“ на Броднева», — сообщил корреспондент агентства. На фото и видео видно, что куриной продукции не осталось. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу магазина «Магнит». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило о завышенных ценах на куриные яйца в Салехарде (ЯНАО). В магазине «Магнит» три десятка яиц стоили 700 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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