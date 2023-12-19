19 декабря 2023

В Екатеринбурге выросли цены на топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы заметили, что цены на бензин вновь стали расти Фото:
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Цены на товары в России

На заправках в Екатеринбурге снова выросли цены на топливо. По сравнению с прошлой неделей стоимость бензина и дизеля поднялась на рубль и более, жалуются автомобилисты.

«Цены растут — не остановить. За ночь — на 17 копеек, а с начала месяца уже почти на 1,5 рубля», — поделился с Е1.RU читатель Вадим, заправлявшийся на заправке ЛУКОЙЛ на улице Черепанова, 1. 1 декабря литр дизельного топлива обошелся ему в 63,63 рубля, 6 декабря — 64,03 рубля, 19 декабря — уже 64,91, а утром 20 декабря мужчина заплатил за литр дизеля 65 рублей.

При этом, по данным Свердловскстата, стоимость бензина марки АИ-95 и АИ-98 не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, более того, 92-й подешевел на 0,04% — до 49,28 рубля. Цена на дизельное топливо поднялась на 0,32% и достигла 63,64 рубля.

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На заправках в Екатеринбурге снова выросли цены на топливо. По сравнению с прошлой неделей стоимость бензина и дизеля поднялась на рубль и более, жалуются автомобилисты. «Цены растут — не остановить. За ночь — на 17 копеек, а с начала месяца уже почти на 1,5 рубля», — поделился с Е1.RU читатель Вадим, заправлявшийся на заправке ЛУКОЙЛ на улице Черепанова, 1. 1 декабря литр дизельного топлива обошелся ему в 63,63 рубля, 6 декабря — 64,03 рубля, 19 декабря — уже 64,91, а утром 20 декабря мужчина заплатил за литр дизеля 65 рублей. При этом, по данным Свердловскстата, стоимость бензина марки АИ-95 и АИ-98 не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, более того, 92-й подешевел на 0,04% — до 49,28 рубля. Цена на дизельное топливо поднялась на 0,32% и достигла 63,64 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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