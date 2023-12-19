Челябинской области снизили выплаты на безработных

Правительство РФ снизило на 785 млн рублей финансирование выплат безработным Челябинской области. Как следует из распоряжения кабинета министров, регион получит около 1,161 млрд рублей.
«Утвердить прилагаемые изменения в распределение субвенций на социальные выплаты безработным гражданам. Челябинская область — 1,161 млрд рублей», — отражено в документе.
Первоначально в федеральный бюджет закладывалась другая цифра. Предполагалось, что региону профинансируют 1,946 млрд рублей. В пресс-службе Главного управления по труду и занятости области URA.RU сообщили, что изменения связаны с высоким уровнем занятости.
«Число безработных снизилось на 4 тысячи 36 человека и составило 10 тысяч 66 человек. В связи со сложившейся ситуацией и изменившейся потребностью произошла корректировка объема бюджетных ассигнований на социальные выплаты безработным гражданам», — заявили URA.RU в управлении.
По данным ведомства, общий уровень безработицы в регионе находится на историческом минимуме и составляет 2,4% (по России — 2,9%). По состоянию на 19 декабря, планка регистрируемой безработицы снизилась на 0,2 процентных пункта, достигнув 0,56% от всей численности рабочей силы.
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