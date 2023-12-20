В зоне СВО ликвидирован наемник из США, который высмеивал российских солдат

20 декабря 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Наемника ликвидировали в Авдеевке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемника из США Итана Хантера Хертвека ликвидировали в зоне спецоперации российские военные. Об этом сообщает telegram-канал TrackANaziMerc. «Впервые после того, как мы опубликовали пост об Итане, он зашел в наш чат, где высмеял наш чат и русских солдат», — говорится на канале . Там добавили, что пять дней назад подразделение наемника атаковали ВС РФ. Сам он был ликвидирован. Херветеку был 21 год. До этого он служил в морской пехоте американской армии. В 2023 году он вступил в отряд ВСУ в качестве военного медика. Но фактически наемник выполнял боевые задачи. Уточняется, что Херветка ликвидировали на территории Авдеевки. Ранее сообщалось, что наемника из Шри-Ланки по прозвищу «Дантист» ликвидировали ВС РФ под Артемовском. Гибель наемника и его боевиков подтвердил глава МИД Шри-Ланки Али Сабри. Он добавил, что после сообщений о смерти группы спецназа стало известно о вербовке ланкийских граждан в украинскую армию.

Наемника из США Итана Хантера Хертвека ликвидировали в зоне спецоперации российские военные. Об этом сообщает telegram-канал TrackANaziMerc. «Впервые после того, как мы опубликовали пост об Итане, он зашел в наш чат, где высмеял наш чат и русских солдат», — говорится на канале. Там добавили, что пять дней назад подразделение наемника атаковали ВС РФ. Сам он был ликвидирован. Херветеку был 21 год. До этого он служил в морской пехоте американской армии. В 2023 году он вступил в отряд ВСУ в качестве военного медика. Но фактически наемник выполнял боевые задачи. Уточняется, что Херветка ликвидировали на территории Авдеевки. Ранее сообщалось, что наемника из Шри-Ланки по прозвищу «Дантист» ликвидировали ВС РФ под Артемовском. Гибель наемника и его боевиков подтвердил глава МИД Шри-Ланки Али Сабри. Он добавил, что после сообщений о смерти группы спецназа стало известно о вербовке ланкийских граждан в украинскую армию.