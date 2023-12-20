В зоне СВО ликвидирован наемник из США, который высмеивал российских солдат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, автомат, калашников, оружие, силовик, снайпер, стрелок, обмундирование, террорист, антитеррор, ствол, камуфляж, тероборона, тактические перчатки, военный
Наемника ликвидировали в Авдеевке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наемника из США Итана Хантера Хертвека ликвидировали в зоне спецоперации российские военные. Об этом сообщает telegram-канал TrackANaziMerc.

«Впервые после того, как мы опубликовали пост об Итане, он зашел в наш чат, где высмеял наш чат и русских солдат», — говорится на канале. Там добавили, что пять дней назад подразделение наемника атаковали ВС РФ. Сам он был ликвидирован.

Херветеку был 21 год. До этого он служил в морской пехоте американской армии. В 2023 году он вступил в отряд ВСУ в качестве военного медика. Но фактически наемник выполнял боевые задачи. Уточняется, что Херветка ликвидировали на территории Авдеевки.

Ранее сообщалось, что наемника из Шри-Ланки по прозвищу «Дантист» ликвидировали ВС РФ под Артемовском. Гибель наемника и его боевиков подтвердил глава МИД Шри-Ланки Али Сабри. Он добавил, что после сообщений о смерти группы спецназа стало известно о вербовке ланкийских граждан в украинскую армию.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наемника из США Итана Хантера Хертвека ликвидировали в зоне спецоперации российские военные. Об этом сообщает telegram-канал TrackANaziMerc. «Впервые после того, как мы опубликовали пост об Итане, он зашел в наш чат, где высмеял наш чат и русских солдат», — говорится на канале. Там добавили, что пять дней назад подразделение наемника атаковали ВС РФ. Сам он был ликвидирован. Херветеку был 21 год. До этого он служил в морской пехоте американской армии. В 2023 году он вступил в отряд ВСУ в качестве военного медика. Но фактически наемник выполнял боевые задачи. Уточняется, что Херветка ликвидировали на территории Авдеевки. Ранее сообщалось, что наемника из Шри-Ланки по прозвищу «Дантист» ликвидировали ВС РФ под Артемовском. Гибель наемника и его боевиков подтвердил глава МИД Шри-Ланки Али Сабри. Он добавил, что после сообщений о смерти группы спецназа стало известно о вербовке ланкийских граждан в украинскую армию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...