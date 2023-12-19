19 декабря 2023

На челябинскую трассу М-5 обрушились снегопады. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, пермский край, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
На трассе М-5 ожидаются сильные снегопады Фото:

Участок трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 20 декабря заносит снегом. Кадрами снегопада с URA.RU поделились в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Сейчас сильный снегопад проходит в Ашинском, Катав-Ивановском и Усть-Катавском районах. Ухудшение видимости. К обеду снежный циклон и сильный ветер придут в центральную часть региона. Дорожники выводят доптехнику», — уточнили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона.

В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» агентству сообщили, что в настоящее время говорить об обильных осадках не приходится, но в ближайшие часы ожидается снегопад. Подрядчики находятся в полной готовности для оперативного устранения последствий непогоды. На трассы выведен весь парк дорожной техники.

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Участок трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 20 декабря заносит снегом. Кадрами снегопада с URA.RU поделились в пресс-службе ГИБДД по региону. «Сейчас сильный снегопад проходит в Ашинском, Катав-Ивановском и Усть-Катавском районах. Ухудшение видимости. К обеду снежный циклон и сильный ветер придут в центральную часть региона. Дорожники выводят доптехнику», — уточнили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона. В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» агентству сообщили, что в настоящее время говорить об обильных осадках не приходится, но в ближайшие часы ожидается снегопад. Подрядчики находятся в полной готовности для оперативного устранения последствий непогоды. На трассы выведен весь парк дорожной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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