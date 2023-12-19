В Курганской области ищут курьеров на зарплату 235 тысяч в месяц

20 декабря 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Ставка курьера с машиной в Кургане — 750 рублей в час (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Курганской области могут получать до 235 тысяч рублей в месяц, работая курьером с личным автомобилем. Об этом URA.RU сообщили представители сервиса Avito. «Курьеру на личном автомобиле в Кургане можно рассчитывать на зарплату до 235 000 рублей в месяц. Такой специалист будет осуществлять доставку из разных магазинов», — рассказал представитель сервиса. Уточнил, что работать так, по информации работодателя, можно от 4 часов в день или в графике пять рабочих дней на два выходных, а также график «два на два» со ставкой 750 рублей в час. Курьеру с личным автомобилем работодатель обещает скидки на обслуживание авто, КАСКО и другие. Крупная строительная компания, по данным представителя Avito, ищет к себе в штат оператора станков с программным управлением на зарплату 259 999 рублей за вахту. Оператору с опытом не менее один год предоставят суточные по 450 рублей, бесплатный медосмотр, проживание в квартире, спецодежду и компенсируют проезд до 5000 рублей при предъявлении билета. Также представитель сервиса сообщил, что предприятие из Курганской области приглашает на работу за станками опытных тoкаpей с четвертым разрядом. В месяц такому специалисту готовы платить зарплату от 144 000 рублей, за 60 дней вахты — 288 000 рублей. По этой вакансии работать придется шесть дней в неделю по 11 часов работы за смену, а проживание, спецодежда, медкомиссия и билеты будут за счет работодателя. Ранее URA.RU писало, что курганскому оборонному заводу нужно много специалистов слесарей и столяров. В зависимости от вакансии там предлагают зарплату от 30 до 90 тысяч рублей в месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Курганской области могут получать до 235 тысяч рублей в месяц, работая курьером с личным автомобилем. Об этом URA.RU сообщили представители сервиса Avito. «Курьеру на личном автомобиле в Кургане можно рассчитывать на зарплату до 235 000 рублей в месяц. Такой специалист будет осуществлять доставку из разных магазинов», — рассказал представитель сервиса. Уточнил, что работать так, по информации работодателя, можно от 4 часов в день или в графике пять рабочих дней на два выходных, а также график «два на два» со ставкой 750 рублей в час. Курьеру с личным автомобилем работодатель обещает скидки на обслуживание авто, КАСКО и другие. Крупная строительная компания, по данным представителя Avito, ищет к себе в штат оператора станков с программным управлением на зарплату 259 999 рублей за вахту. Оператору с опытом не менее один год предоставят суточные по 450 рублей, бесплатный медосмотр, проживание в квартире, спецодежду и компенсируют проезд до 5000 рублей при предъявлении билета. Также представитель сервиса сообщил, что предприятие из Курганской области приглашает на работу за станками опытных тoкаpей с четвертым разрядом. В месяц такому специалисту готовы платить зарплату от 144 000 рублей, за 60 дней вахты — 288 000 рублей. По этой вакансии работать придется шесть дней в неделю по 11 часов работы за смену, а проживание, спецодежда, медкомиссия и билеты будут за счет работодателя. Ранее URA.RU писало, что курганскому оборонному заводу нужно много специалистов слесарей и столяров. В зависимости от вакансии там предлагают зарплату от 30 до 90 тысяч рублей в месяц.