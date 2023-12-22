Аналог ВДНХ хотят создать в здании на старой площадке «Дормаша» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане хотят создать аналог крупнейшей выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), чтобы показывать успехи региона и продукцию местных предприятий для бизнес-партнеров. Возможным местом для реализации проекта рассматривают старую площадку завода «Дормаш», принадлежащую семье сенатора Сергея Муратова. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к властям региона.

«Появились инициаторы, которые готовят проект, чтобы представить правительству региона и заручиться поддержкой. В качестве места для проекта креативного кластера рассматривают старую площадку „Дормаша“ в центре Кургана», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что подобный центр также позволит повысить профориентацию школьников и студентов, для которых можно будет проводить экскурсии.

Сергей Муратов заявил URA.RU, что впервые слышит о новых попытках возродить проект. Подобную идею политик пытался продвигать еще при бывшем губернаторе региона Алексее Кокорине в 2015 году, когда хотел создать на бывшей территории предприятия «Арт-квартал». Для этого он даже приглашал голландского архитектора Кееса Донкерса, который предложил создать в здании административно-культурный центр.

При этом Муратов отметил, что на старой площадке завода уже построен вместительный павильон специально для выставочной деятельности, обустроены просторные актовые залы. Был построен и просторный въезд для крупной техники, в том числе для БМП или комбайнов. Но тогда власти проект организации выставки не поддержали. После нескольких лет простоя павильон сдали под магазин стройматериалов, а проект в итоге был заморожен. Сейчас, отметил Муратов, у него другие планы на использование площадки.