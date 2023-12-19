19 декабря 2023

Аналитики назвали самую подорожавшую мебель в ХМАО

В ХМАО среди мебели больше всего подорожали диваны
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, диван, зона отдыха
Больше всего в ХМАО выросла стоимость диванов и корпусной мебели Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего выросла стоимость диванов и корпусной мебели. Это произошло из-за увеличения в ноябре расходов фабрик на материалы и обслуживание оборудования. Об этом сообщили аналитики Центробанка.

«По причине произошедшего ранее ослабления рубля продолжали расти затраты мебельных фабрик на закупку импортной фурнитуры и обслуживание оборудования иностранного производства. В результате ускорился годовой рост цен на диваны и наборы корпусной мебели», — говорится на сайте ЦБ.

Среди прочего аналитики отмечают изменение стоимости аксессуаров для мебели. Например, в годовом разрезе детские матрасы в ноябре дешевели медленнее, чем месяцем ранее.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО отсудила полмиллиона рублей за дефектный кухонный гарнитур. Женщина обнаружила недостатки только после установки мебели.

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В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего выросла стоимость диванов и корпусной мебели. Это произошло из-за увеличения в ноябре расходов фабрик на материалы и обслуживание оборудования. Об этом сообщили аналитики Центробанка. «По причине произошедшего ранее ослабления рубля продолжали расти затраты мебельных фабрик на закупку импортной фурнитуры и обслуживание оборудования иностранного производства. В результате ускорился годовой рост цен на диваны и наборы корпусной мебели», — говорится на сайте ЦБ. Среди прочего аналитики отмечают изменение стоимости аксессуаров для мебели. Например, в годовом разрезе детские матрасы в ноябре дешевели медленнее, чем месяцем ранее. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО отсудила полмиллиона рублей за дефектный кухонный гарнитур. Женщина обнаружила недостатки только после установки мебели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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