Аналитики назвали самую подорожавшую мебель в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего выросла стоимость диванов и корпусной мебели. Это произошло из-за увеличения в ноябре расходов фабрик на материалы и обслуживание оборудования. Об этом сообщили аналитики Центробанка.
«По причине произошедшего ранее ослабления рубля продолжали расти затраты мебельных фабрик на закупку импортной фурнитуры и обслуживание оборудования иностранного производства. В результате ускорился годовой рост цен на диваны и наборы корпусной мебели», — говорится на сайте ЦБ.
Среди прочего аналитики отмечают изменение стоимости аксессуаров для мебели. Например, в годовом разрезе детские матрасы в ноябре дешевели медленнее, чем месяцем ранее.
Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО отсудила полмиллиона рублей за дефектный кухонный гарнитур. Женщина обнаружила недостатки только после установки мебели.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.