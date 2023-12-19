Жительница ХМАО отсудила полмиллиона рублей за дефектный кухонный гарнитур

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Суд в ХМАО оштрафовал изготовителя кухни за то, что претензии покупателя остались без ответа Фото:

Жительница Нягани (ХМАО) отсудила полмиллиона рублей у изготовителя за некачественный кухонный гарнитур. Суды Югры в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что недостатки женщина обнаружила после установки мебели.

«Жительница Нягани заключила с ответчиком договор на изготовление, доставку и передачу кухонного гарнитура, в процессе эксплуатации которого выявила существенные недостатки, но после обращения к изготовителю дефекты так и не были устранены. Она вынуждена была обратиться в суд, который удовлетворил требования истца: взыскал стоимость кухонного гарнитура в размере 307 800 руб, компенсацию морального вреда и штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя», — сообщает группа судов ХМАО.

До суда женщина направляла претензию изготовителю, но ответ на нее не получила. За игнорирование обращений покупателя суд оштрафовал ответчика.

Ранее URA.RU писало, что югорчанин отсудил у «Магнита» компенсацию за просроченные помидоры, купленные в Ханты-Мансийске. Суд решил взыскал с ритейлера в пользу мужчины 6 778 рублей.

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Жительница Нягани (ХМАО) отсудила полмиллиона рублей у изготовителя за некачественный кухонный гарнитур. Суды Югры в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что недостатки женщина обнаружила после установки мебели. «Жительница Нягани заключила с ответчиком договор на изготовление, доставку и передачу кухонного гарнитура, в процессе эксплуатации которого выявила существенные недостатки, но после обращения к изготовителю дефекты так и не были устранены. Она вынуждена была обратиться в суд, который удовлетворил требования истца: взыскал стоимость кухонного гарнитура в размере 307 800 руб, компенсацию морального вреда и штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя», — сообщает группа судов ХМАО. До суда женщина направляла претензию изготовителю, но ответ на нее не получила. За игнорирование обращений покупателя суд оштрафовал ответчика. Ранее URA.RU писало, что югорчанин отсудил у «Магнита» компенсацию за просроченные помидоры, купленные в Ханты-Мансийске. Суд решил взыскал с ритейлера в пользу мужчины 6 778 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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