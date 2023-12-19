На курганской границе перехватили красную икру

В Курганской области задержали груз красной икры, которую перевозчик пытался вывезти в Казахстан без ветеринарного сертификата. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«20 декабря на российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ был остановлен автомобиль, следовавший из города Березовский Свердловской области в Республику Казахстан (г. Петропавловск). В автомобиле перевозили 8 кг икры красной (лососевых пород рыб) без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2», — сообщает ведомство.
Вывоз животноводческой продукции без обязательных документов, подтверждающих их происхождение и безопасность, нарушает законодательство РФ и Евразийского экономического союза. Перевозчику разъяснили порядок перемещения продукции. Машину с грузом отправили обратно для оформления сопроводительных документов.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.