19 декабря 2023

На курганской границе перехватили красную икру

© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
Икру везли в Казахстан без ветеринарного сертификата Фото:

В Курганской области задержали груз красной икры, которую перевозчик пытался вывезти в Казахстан без ветеринарного сертификата. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«20 декабря на российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ был остановлен автомобиль, следовавший из города Березовский Свердловской области в Республику Казахстан (г. Петропавловск). В автомобиле перевозили 8 кг икры красной (лососевых пород рыб) без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2», — сообщает ведомство.

Вывоз животноводческой продукции без обязательных документов, подтверждающих их происхождение и безопасность, нарушает законодательство РФ и Евразийского экономического союза. Перевозчику разъяснили порядок перемещения продукции. Машину с грузом отправили обратно для оформления сопроводительных документов.

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В Курганской области задержали груз красной икры, которую перевозчик пытался вывезти в Казахстан без ветеринарного сертификата. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «20 декабря на российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ был остановлен автомобиль, следовавший из города Березовский Свердловской области в Республику Казахстан (г. Петропавловск). В автомобиле перевозили 8 кг икры красной (лососевых пород рыб) без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2», — сообщает ведомство. Вывоз животноводческой продукции без обязательных документов, подтверждающих их происхождение и безопасность, нарушает законодательство РФ и Евразийского экономического союза. Перевозчику разъяснили порядок перемещения продукции. Машину с грузом отправили обратно для оформления сопроводительных документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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