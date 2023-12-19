В ХМАО перед Новым годом взлетела стоимость билетов на поезда

Стоимость жд-билетов в ХМАО стала дороже, чем год назад

20 декабря 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

В ХМАО выросли цены в плацкартных вагонах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО выросли цены на железнодорожные билеты в плацкартных вагонах. Стоимость проезда в фирменных поездах в ноябре стала дороже, чем год назад. Об этом сообщили представители ЦБ. «В результате поездки в нефирменных поездах дальнего следования в годовом сопоставлении дорожали быстрее, чем месяцем ранее. Билеты на проезд в фирменных поездах стали дороже, чем год назад, тогда как месяцем ранее были дешевле», — говорится на сайте Центробанка. Вместе с тем в ноябре в наблюдение аналитиков попали более дорогостоящие билеты на предновогодний период. Ускорился и рост цен на авиабилеты. Среди причин называют высокий спрос на внутренний туризм и удорожание топлива. По данным аналитиков, за ноябрь в регионе стоимость услуг в общем увеличилась на 10% в годовом разрезе. Ранее URA.RU рассказывало, что на Урале запускают дополнительные поезда к новогодним праздникам. Они будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам, среди которых есть и ХМАО.

В ХМАО выросли цены на железнодорожные билеты в плацкартных вагонах. Стоимость проезда в фирменных поездах в ноябре стала дороже, чем год назад. Об этом сообщили представители ЦБ. «В результате поездки в нефирменных поездах дальнего следования в годовом сопоставлении дорожали быстрее, чем месяцем ранее. Билеты на проезд в фирменных поездах стали дороже, чем год назад, тогда как месяцем ранее были дешевле», — говорится на сайте Центробанка. Вместе с тем в ноябре в наблюдение аналитиков попали более дорогостоящие билеты на предновогодний период. Ускорился и рост цен на авиабилеты. Среди причин называют высокий спрос на внутренний туризм и удорожание топлива. По данным аналитиков, за ноябрь в регионе стоимость услуг в общем увеличилась на 10% в годовом разрезе. Ранее URA.RU рассказывало, что на Урале запускают дополнительные поезда к новогодним праздникам. Они будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам, среди которых есть и ХМАО.