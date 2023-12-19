В ХМАО перед Новым годом взлетела стоимость билетов на поезда

В ХМАО выросли цены на железнодорожные билеты в плацкартных вагонах. Стоимость проезда в фирменных поездах в ноябре стала дороже, чем год назад. Об этом сообщили представители ЦБ.
«В результате поездки в нефирменных поездах дальнего следования в годовом сопоставлении дорожали быстрее, чем месяцем ранее. Билеты на проезд в фирменных поездах стали дороже, чем год назад, тогда как месяцем ранее были дешевле», — говорится на сайте Центробанка. Вместе с тем в ноябре в наблюдение аналитиков попали более дорогостоящие билеты на предновогодний период.
Ускорился и рост цен на авиабилеты. Среди причин называют высокий спрос на внутренний туризм и удорожание топлива. По данным аналитиков, за ноябрь в регионе стоимость услуг в общем увеличилась на 10% в годовом разрезе.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Урале запускают дополнительные поезда к новогодним праздникам. Они будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам, среди которых есть и ХМАО.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.