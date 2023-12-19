19 декабря 2023

В ХМАО перед Новым годом взлетела стоимость билетов на поезда

Стоимость жд-билетов в ХМАО стала дороже, чем год назад
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО выросли цены в плацкартных вагонах Фото:

В ХМАО выросли цены на железнодорожные билеты в плацкартных вагонах. Стоимость проезда в фирменных поездах в ноябре стала дороже, чем год назад. Об этом сообщили представители ЦБ.

«В результате поездки в нефирменных поездах дальнего следования в годовом сопоставлении дорожали быстрее, чем месяцем ранее. Билеты на проезд в фирменных поездах стали дороже, чем год назад, тогда как месяцем ранее были дешевле», — говорится на сайте Центробанка. Вместе с тем в ноябре в наблюдение аналитиков попали более дорогостоящие билеты на предновогодний период.

Ускорился и рост цен на авиабилеты. Среди причин называют высокий спрос на внутренний туризм и удорожание топлива. По данным аналитиков, за ноябрь в регионе стоимость услуг в общем увеличилась на 10% в годовом разрезе.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Урале запускают дополнительные поезда к новогодним праздникам. Они будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам, среди которых есть и ХМАО.

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В ХМАО выросли цены на железнодорожные билеты в плацкартных вагонах. Стоимость проезда в фирменных поездах в ноябре стала дороже, чем год назад. Об этом сообщили представители ЦБ. «В результате поездки в нефирменных поездах дальнего следования в годовом сопоставлении дорожали быстрее, чем месяцем ранее. Билеты на проезд в фирменных поездах стали дороже, чем год назад, тогда как месяцем ранее были дешевле», — говорится на сайте Центробанка. Вместе с тем в ноябре в наблюдение аналитиков попали более дорогостоящие билеты на предновогодний период. Ускорился и рост цен на авиабилеты. Среди причин называют высокий спрос на внутренний туризм и удорожание топлива. По данным аналитиков, за ноябрь в регионе стоимость услуг в общем увеличилась на 10% в годовом разрезе. Ранее URA.RU рассказывало, что на Урале запускают дополнительные поезда к новогодним праздникам. Они будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам, среди которых есть и ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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