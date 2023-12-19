На Урале запускают дополнительные поезда к новогодним праздникам

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Поезда будут запущены в четырех уральских городах Фото:

Для жителей Урала запускают дополнительные поезда дальнего следования на конец декабря — начало января. Они будут курсировать по наиболее востребованным направлениям, сообщает пресс-служба РЖД.

Дополнительный транспорт пустят по направлениям Екатеринбург — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Пермь — Москва, Тюмень — Москва, Екатеринбург — Нижневартовск. «В поездах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения, багажное купе», — уточнили в пресс-службе РЖД.

Также для удобства запускают дополнительные поезда по маршруту Екатеринбург — Курган. Всего их будет шесть.

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Для жителей Урала запускают дополнительные поезда дальнего следования на конец декабря — начало января. Они будут курсировать по наиболее востребованным направлениям, сообщает пресс-служба РЖД. Дополнительный транспорт пустят по направлениям Екатеринбург — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Пермь — Москва, Тюмень — Москва, Екатеринбург — Нижневартовск. «В поездах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения, багажное купе», — уточнили в пресс-службе РЖД. Также для удобства запускают дополнительные поезда по маршруту Екатеринбург — Курган. Всего их будет шесть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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