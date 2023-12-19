На Урале запускают дополнительные поезда к новогодним праздникам

Для жителей Урала запускают дополнительные поезда дальнего следования на конец декабря — начало января. Они будут курсировать по наиболее востребованным направлениям, сообщает пресс-служба РЖД.
Дополнительный транспорт пустят по направлениям Екатеринбург — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Пермь — Москва, Тюмень — Москва, Екатеринбург — Нижневартовск. «В поездах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения, багажное купе», — уточнили в пресс-службе РЖД.
Также для удобства запускают дополнительные поезда по маршруту Екатеринбург — Курган. Всего их будет шесть.
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