19 декабря 2023

В Тюмени взлетел спрос на «однушки»

В Тюмени за год на 18% вырос спрос на однокомнатные квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 2 на улице Краснофлотцев. Екатеринбург, коляска, подъезд, дверь в квартиру
Вслед за спросом в Тюмени увеличилась и стоимость однокомнатных квартир Фото:

На вторичном рынке Тюмени за год взлетел спрос на однокомнатные квартиры. При этом повышенный интерес сказался и на повышении стоимости жилья такого формата. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость».

«В Тюмени сегменте студий прирост экспозиции за год составил 28%, спроса — 18%. Средняя стоимость жилья такого типа увеличилась на 5%», — такие данные приводят эксперты «Авито Недвижимость».

Аналитики связывают повышенный спрос на «однушки» с общими изменениями на рынке недвижимости. «Чтобы поддерживать рубль на протяжении 2023 года, ЦБ поднял ключевую ставку. Из-за этого увеличились ипотечные ставки, вслед за ними подорожали новостройки, а затем „подтянулись“ вторичные квартиры. Все чаще люди начинают рассчитывать на свои, а не на заемные средства, поэтому скорее предпочтут купить бюджетные объекты компактного формата: студии или однокомнатные квартиры», — прокомментировал Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

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На вторичном рынке Тюмени за год взлетел спрос на однокомнатные квартиры. При этом повышенный интерес сказался и на повышении стоимости жилья такого формата. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость». «В Тюмени сегменте студий прирост экспозиции за год составил 28%, спроса — 18%. Средняя стоимость жилья такого типа увеличилась на 5%», — такие данные приводят эксперты «Авито Недвижимость». Аналитики связывают повышенный спрос на «однушки» с общими изменениями на рынке недвижимости. «Чтобы поддерживать рубль на протяжении 2023 года, ЦБ поднял ключевую ставку. Из-за этого увеличились ипотечные ставки, вслед за ними подорожали новостройки, а затем „подтянулись“ вторичные квартиры. Все чаще люди начинают рассчитывать на свои, а не на заемные средства, поэтому скорее предпочтут купить бюджетные объекты компактного формата: студии или однокомнатные квартиры», — прокомментировал Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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