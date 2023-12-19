В Тюмени взлетел спрос на «однушки»

На вторичном рынке Тюмени за год взлетел спрос на однокомнатные квартиры. При этом повышенный интерес сказался и на повышении стоимости жилья такого формата. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость».
«В Тюмени сегменте студий прирост экспозиции за год составил 28%, спроса — 18%. Средняя стоимость жилья такого типа увеличилась на 5%», — такие данные приводят эксперты «Авито Недвижимость».
Аналитики связывают повышенный спрос на «однушки» с общими изменениями на рынке недвижимости. «Чтобы поддерживать рубль на протяжении 2023 года, ЦБ поднял ключевую ставку. Из-за этого увеличились ипотечные ставки, вслед за ними подорожали новостройки, а затем „подтянулись“ вторичные квартиры. Все чаще люди начинают рассчитывать на свои, а не на заемные средства, поэтому скорее предпочтут купить бюджетные объекты компактного формата: студии или однокомнатные квартиры», — прокомментировал Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».
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