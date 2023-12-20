Челябинский губернатор вручил награды сотрудникам ФСБ. Фото

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Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер отметил профессионализм и отвагу сотрудников ФСБ Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 декабря поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ. Как сообщает пресс-служба правительства региона, кроме слов благодарности за службу Теклсер вручил сотрудникам награды.

«Служба безопасности всегда обеспечивала защиту и устойчивость государственного развития нашей страны. Сегодня, в условиях специальной военной операции, роль органов безопасности многократно возросла. Все более актуальными являются механизмы противодействия терроризму, экстремизму, межнациональным и межконфессиональным конфликтам», — передает слова Текслера пресс-служба правительства области.

По его словам, с началом СВО интерес западных спецслужб к объектам промышленности региона заметно вырос. Профессионализм сотрудников ФСБ помогает обеспечивать должный уровень безопасности, непрерывность контрразведывательной работы, своевременных мер по охране государственной тайны и недопущению террористических актов.

На встрече трое сотрудников управления были награждены почетными грамотами, еще двое получили благодарственные письма от Текслера. А 28 человек наградил начальник регионального управления Дмитрий Иванов.

«Это был серьезный, напряженный год, мы работали в усиленном режиме. Сегодня мы находимся в первой тройке среди 80 территориальных органов ФСБ. Отдельно хотел бы сказать слова признательности нашим коллегам, руководителям региона, города, правоохранительных и правоприменительных структур, губернатору Челябинской области, который всегда в курсе наших проблем, и не на словах, а на деле оказывает содействие в решении служебных задач», — отметил глава челябинского управления ФСБ.

Почетными грамотами губернатора Челябинской области награждены три сотрудника управления, еще двое получили благодарности губернатора.
Почетными грамотами губернатора Челябинской области награждены три сотрудника управления, еще двое получили благодарности губернатора.
Фото:
Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ
Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 декабря поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ. Как сообщает пресс-служба правительства региона, кроме слов благодарности за службу Теклсер вручил сотрудникам награды. «Служба безопасности всегда обеспечивала защиту и устойчивость государственного развития нашей страны. Сегодня, в условиях специальной военной операции, роль органов безопасности многократно возросла. Все более актуальными являются механизмы противодействия терроризму, экстремизму, межнациональным и межконфессиональным конфликтам», — передает слова Текслера пресс-служба правительства области. По его словам, с началом СВО интерес западных спецслужб к объектам промышленности региона заметно вырос. Профессионализм сотрудников ФСБ помогает обеспечивать должный уровень безопасности, непрерывность контрразведывательной работы, своевременных мер по охране государственной тайны и недопущению террористических актов. На встрече трое сотрудников управления были награждены почетными грамотами, еще двое получили благодарственные письма от Текслера. А 28 человек наградил начальник регионального управления Дмитрий Иванов. «Это был серьезный, напряженный год, мы работали в усиленном режиме. Сегодня мы находимся в первой тройке среди 80 территориальных органов ФСБ. Отдельно хотел бы сказать слова признательности нашим коллегам, руководителям региона, города, правоохранительных и правоприменительных структур, губернатору Челябинской области, который всегда в курсе наших проблем, и не на словах, а на деле оказывает содействие в решении служебных задач», — отметил глава челябинского управления ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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