Алексей Текслер отметил профессионализм и отвагу сотрудников ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 декабря поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ. Как сообщает пресс-служба правительства региона, кроме слов благодарности за службу Теклсер вручил сотрудникам награды.

«Служба безопасности всегда обеспечивала защиту и устойчивость государственного развития нашей страны. Сегодня, в условиях специальной военной операции, роль органов безопасности многократно возросла. Все более актуальными являются механизмы противодействия терроризму, экстремизму, межнациональным и межконфессиональным конфликтам», — передает слова Текслера пресс-служба правительства области.

По его словам, с началом СВО интерес западных спецслужб к объектам промышленности региона заметно вырос. Профессионализм сотрудников ФСБ помогает обеспечивать должный уровень безопасности, непрерывность контрразведывательной работы, своевременных мер по охране государственной тайны и недопущению террористических актов.

На встрече трое сотрудников управления были награждены почетными грамотами, еще двое получили благодарственные письма от Текслера. А 28 человек наградил начальник регионального управления Дмитрий Иванов.

«Это был серьезный, напряженный год, мы работали в усиленном режиме. Сегодня мы находимся в первой тройке среди 80 территориальных органов ФСБ. Отдельно хотел бы сказать слова признательности нашим коллегам, руководителям региона, города, правоохранительных и правоприменительных структур, губернатору Челябинской области, который всегда в курсе наших проблем, и не на словах, а на деле оказывает содействие в решении служебных задач», — отметил глава челябинского управления ФСБ.

Почетными грамотами губернатора Челябинской области награждены три сотрудника управления, еще двое получили благодарности губернатора. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ Фото: пресс-служба правительства Челябинской области