Депздрав: в Курганской области лучше борются с алкоголизмом, чем в среднем в РФ

20 декабря 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

В Курганской области, по данным депздрава, заболеваемость алкоголизмом ниже, чем в среднем в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области заболеваемость алкоголизмом на 12% ниже, чем в среднем по России. Об этом URA.RU сообщили в областном депздраве. «Заболеваемость алкоголизмом в Курганской области на 12% ниже, чем в РФ. При этом темпы снижения показателей по алкоголизму в несколько раз превышают темпы снижения заболеваемости в РФ», — объяснили в ведомстве. Также, по данным дездрава, на 1 октября в регионе показатель общей заболеваемости хроническим алкоголизмом среди населения снизился на 15,4%. По данным «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ-2023», Курганская область находится на третьем месте среди самых пьющих регионов. Эту позицию она занимает второй год подряд. Авторы рейтинга, в том числе, учитывали число умерших от отравления алкоголем, количество больных алкоголизмом и количество преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта.

В Курганской области заболеваемость алкоголизмом на 12% ниже, чем в среднем по России. Об этом URA.RU сообщили в областном депздраве. «Заболеваемость алкоголизмом в Курганской области на 12% ниже, чем в РФ. При этом темпы снижения показателей по алкоголизму в несколько раз превышают темпы снижения заболеваемости в РФ», — объяснили в ведомстве. Также, по данным дездрава, на 1 октября в регионе показатель общей заболеваемости хроническим алкоголизмом среди населения снизился на 15,4%. По данным «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ-2023», Курганская область находится на третьем месте среди самых пьющих регионов. Эту позицию она занимает второй год подряд. Авторы рейтинга, в том числе, учитывали число умерших от отравления алкоголем, количество больных алкоголизмом и количество преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта.