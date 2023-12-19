19 декабря 2023

Депздрав: в Курганской области лучше борются с алкоголизмом, чем в среднем в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, рюмка, вино, стопка, суррогатный алкоголь
В Курганской области, по данным депздрава, заболеваемость алкоголизмом ниже, чем в среднем в РФ Фото:

В Курганской области заболеваемость алкоголизмом на 12% ниже, чем в среднем по России. Об этом URA.RU сообщили в областном депздраве.

«Заболеваемость алкоголизмом в Курганской области на 12% ниже, чем в РФ. При этом темпы снижения показателей по алкоголизму в несколько раз превышают темпы снижения заболеваемости в РФ», — объяснили в ведомстве. Также, по данным дездрава, на 1 октября в регионе показатель общей заболеваемости хроническим алкоголизмом среди населения снизился на 15,4%.

По данным «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ-2023», Курганская область находится на третьем месте среди самых пьющих регионов. Эту позицию она занимает второй год подряд. Авторы рейтинга, в том числе, учитывали число умерших от отравления алкоголем, количество больных алкоголизмом и количество преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта.

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В Курганской области заболеваемость алкоголизмом на 12% ниже, чем в среднем по России. Об этом URA.RU сообщили в областном депздраве. «Заболеваемость алкоголизмом в Курганской области на 12% ниже, чем в РФ. При этом темпы снижения показателей по алкоголизму в несколько раз превышают темпы снижения заболеваемости в РФ», — объяснили в ведомстве. Также, по данным дездрава, на 1 октября в регионе показатель общей заболеваемости хроническим алкоголизмом среди населения снизился на 15,4%. По данным «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ-2023», Курганская область находится на третьем месте среди самых пьющих регионов. Эту позицию она занимает второй год подряд. Авторы рейтинга, в том числе, учитывали число умерших от отравления алкоголем, количество больных алкоголизмом и количество преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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