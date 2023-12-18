18 декабря 2023

Курганская область закрепилась в топе самых пьющих регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, рюмки, вино, суррогатный алкоголь
Курганская область второй год подряд входит в тройку самых пьющих регионов Фото:

Курганская область второй год подряд находится на третьем месте в числе самых пьющих регионов России. Итоги рейтинга подвели организаторы «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ-2023».

«Самыми „пьющими“ регионами России по версии „Национального рейтинга трезвости субъектов РФ-2023“ стали Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай», — сообщают представители ТАСС. Они ссылаются на материалы исследования общественного движения «Трезвая Россия».

Наименее пьющими оказались Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия. При составлении рейтинга учитывалось число умерших от отравления алкоголем; количество больных алкоголизмом, которые находятся на учете; число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; объем чистого спирта, который был продан в регионе; количество преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта. Также учитывалось количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и число дней в году, когда в регионе запрещено продавать алкоголь.

URA.RU направило запрос по теме в областной депздрав. Ответ ожидается.

В 2022 году глава областного депздрава Алексей Сигидаев заявлял, что в регионе снижается число больных алкоголизмом. Третье место в этом рейтинге, по его словам, было связано с тем, что в нем учитывались не только больные алкоголизмом, но и лица из группы риска и выздоравливающие.

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Курганская область второй год подряд находится на третьем месте в числе самых пьющих регионов России. Итоги рейтинга подвели организаторы «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ-2023». «Самыми „пьющими“ регионами России по версии „Национального рейтинга трезвости субъектов РФ-2023“ стали Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай», — сообщают представители ТАСС. Они ссылаются на материалы исследования общественного движения «Трезвая Россия». Наименее пьющими оказались Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия. При составлении рейтинга учитывалось число умерших от отравления алкоголем; количество больных алкоголизмом, которые находятся на учете; число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; объем чистого спирта, который был продан в регионе; количество преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта. Также учитывалось количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и число дней в году, когда в регионе запрещено продавать алкоголь. URA.RU направило запрос по теме в областной депздрав. Ответ ожидается. В 2022 году глава областного депздрава Алексей Сигидаев заявлял, что в регионе снижается число больных алкоголизмом. Третье место в этом рейтинге, по его словам, было связано с тем, что в нем учитывались не только больные алкоголизмом, но и лица из группы риска и выздоравливающие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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