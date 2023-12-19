Налоговая банкротит электромонтажное предприятие из ХМАО из-за долга в 200 миллионов рублей

Налоговая в суде требует с компании из ХМАО 200 миллионов рублей долга

20 декабря 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

ФНС арестовала счета электромонтажной фирмы из Нижневартовска за долги в 200 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Налоговая банкротит электромонтажное предприятие «Уралавтоматика» из Нижневартовска (ХМАО) из-за долга в 200 миллионов рублей. В документах арбитражного суда указано, что ФНС требует назначить арбитражного управляющего для проведения процедуры банкротства. «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по ХМАО обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Уралавтоматика“, включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по налогам, взносам, пеням, штрафам в сумме 197 499 367,59 руб. Одновременно заявитель ходатайствует об утверждении арбитражного управляющего», — указано в документах суда. В заявлении ФНС отметила, что у должника нет имущества, и он не может оплатить процедуру банкротства. Возможным источником для оплаты процесса налоговая называет руководителя предприятия. Директор ООО «Уралавтоматика», по данным СБИС, является учредителем и руководителем еще нескольких организаций в Нижневартовске, которые занимаются электромонтажными работами и бытовыми услугами. Счета этих фирм также арестованы налоговой службой. Агентство пыталось получить комментарий в ООО «Уралавтоматика»: телефоны фирмы не отвечают. Направлен запрос на электронный адрес предприятия, на момент публикации ответ на запрос не пришел. Ранее URA.RU писало, что налоговая банкротит компанию подрядчиков «Роснефти» из Нижневартовска. ФНС по ХМАО обратилась в суд с требованием взыскать с НПП «Геобурсервис» более 20 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Налоговая банкротит электромонтажное предприятие «Уралавтоматика» из Нижневартовска (ХМАО) из-за долга в 200 миллионов рублей. В документах арбитражного суда указано, что ФНС требует назначить арбитражного управляющего для проведения процедуры банкротства. «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по ХМАО обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Уралавтоматика“, включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по налогам, взносам, пеням, штрафам в сумме 197 499 367,59 руб. Одновременно заявитель ходатайствует об утверждении арбитражного управляющего», — указано в документах суда. В заявлении ФНС отметила, что у должника нет имущества, и он не может оплатить процедуру банкротства. Возможным источником для оплаты процесса налоговая называет руководителя предприятия. Директор ООО «Уралавтоматика», по данным СБИС, является учредителем и руководителем еще нескольких организаций в Нижневартовске, которые занимаются электромонтажными работами и бытовыми услугами. Счета этих фирм также арестованы налоговой службой. Агентство пыталось получить комментарий в ООО «Уралавтоматика»: телефоны фирмы не отвечают. Направлен запрос на электронный адрес предприятия, на момент публикации ответ на запрос не пришел. Ранее URA.RU писало, что налоговая банкротит компанию подрядчиков «Роснефти» из Нижневартовска. ФНС по ХМАО обратилась в суд с требованием взыскать с НПП «Геобурсервис» более 20 млн рублей.