Песков: искать формулу мира на Украине без России — абсурдно

20 декабря 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

«Формула мира» по Украине без России — это абсурд, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поиск «формулы мира» по Украине странами Запада без привлечения российской стороны — это абсурдный процесс. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Формулу мира пытаются искать без участия России. Это абсурдный процесс, который не имеет потенциала», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что переговоры между Украиной и Россией стали менее вероятными после того, как Киев запретил их на законодательном уровне. В настоящий момент страны Запада пытаются сформировать «формулу мира» для урегулирования конфликта.

Поиск «формулы мира» по Украине странами Запада без привлечения российской стороны — это абсурдный процесс. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Формулу мира пытаются искать без участия России. Это абсурдный процесс, который не имеет потенциала», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что переговоры между Украиной и Россией стали менее вероятными после того, как Киев запретил их на законодательном уровне. В настоящий момент страны Запада пытаются сформировать «формулу мира» для урегулирования конфликта.