Песков: искать формулу мира на Украине без России — абсурдно

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, песков дмитрий
«Формула мира» по Украине без России — это абсурд, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поиск «формулы мира» по Украине странами Запада без привлечения российской стороны — это абсурдный процесс. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Формулу мира пытаются искать без участия России. Это абсурдный процесс, который не имеет потенциала», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь добавил, что переговоры между Украиной и Россией стали менее вероятными после того, как Киев запретил их на законодательном уровне. В настоящий момент страны Запада пытаются сформировать «формулу мира» для урегулирования конфликта.

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Поиск «формулы мира» по Украине странами Запада без привлечения российской стороны — это абсурдный процесс. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Формулу мира пытаются искать без участия России. Это абсурдный процесс, который не имеет потенциала», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что переговоры между Украиной и Россией стали менее вероятными после того, как Киев запретил их на законодательном уровне. В настоящий момент страны Запада пытаются сформировать «формулу мира» для урегулирования конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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