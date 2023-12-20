Песков: искать формулу мира на Украине без России — абсурдно

Поиск «формулы мира» по Украине странами Запада без привлечения российской стороны — это абсурдный процесс. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
«Формулу мира пытаются искать без участия России. Это абсурдный процесс, который не имеет потенциала», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь добавил, что переговоры между Украиной и Россией стали менее вероятными после того, как Киев запретил их на законодательном уровне. В настоящий момент страны Запада пытаются сформировать «формулу мира» для урегулирования конфликта.
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