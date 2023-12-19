В ХМАО ушел из жизни заслуженный чиновник

Умер бывший заммэра Нижневартовского района ХМАО Валерий Пегишев

20 декабря 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Валерий Пегишев работал в администрации Нижневартовска и Нижневартовского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО ушел из жизни бывший заместитель главы Нижневартовского района Валерий Пегишев. Он курировал сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства. «Совет депутатов и глава городского поселения Излучинск выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Валерия Пегишева. С 1997 года он работал в администрации Нижневартовска, с ноября 2007 года перешел на должность начальника управления по жилищным вопросам и реализации программ, а затем — на должность заместителя главы Нижневартовского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству», — сообщают власти Излучинска на официальном сайте поселения. Валерий Пегишев скончался в 65 лет. Он приехал в ХМАО из Башкирской АССР в 1980 году сразу после службы в армии. Начал карьерный путь в нефтяной сфере — до 1997 года работал в управлении буровых работ объединения «Нижневартовскнефтегаз», параллельно получил высшее образование по профессии инженер-механик. Последние годы жизни руководил муниципальным казенным учреждением «Партнер» в Излучинске. Ранее URA.RU писало, что скончался бывший руководитель горкома Нижневартовска (ХМАО) при СССР Сергей Великопольский. Он был непосредственным участником становления и развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири. Валерий Пегишев, бывший заместитель главы Нижневартовского района по ЖКХ и строительству, руководитель МКУ «Партнер» Излучинска Автор фото: администрация пгт Излучинск Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО ушел из жизни бывший заместитель главы Нижневартовского района Валерий Пегишев. Он курировал сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства. «Совет депутатов и глава городского поселения Излучинск выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Валерия Пегишева. С 1997 года он работал в администрации Нижневартовска, с ноября 2007 года перешел на должность начальника управления по жилищным вопросам и реализации программ, а затем — на должность заместителя главы Нижневартовского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству», — сообщают власти Излучинска на официальном сайте поселения. Валерий Пегишев скончался в 65 лет. Он приехал в ХМАО из Башкирской АССР в 1980 году сразу после службы в армии. Начал карьерный путь в нефтяной сфере — до 1997 года работал в управлении буровых работ объединения «Нижневартовскнефтегаз», параллельно получил высшее образование по профессии инженер-механик. Последние годы жизни руководил муниципальным казенным учреждением «Партнер» в Излучинске. Ранее URA.RU писало, что скончался бывший руководитель горкома Нижневартовска (ХМАО) при СССР Сергей Великопольский. Он был непосредственным участником становления и развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири.