19 декабря 2023

В ХМАО ушел из жизни заслуженный чиновник

Умер бывший заммэра Нижневартовского района ХМАО Валерий Пегишев
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Пегишев работал в администрации Нижневартовска и Нижневартовского района Фото:

В ХМАО ушел из жизни бывший заместитель главы Нижневартовского района Валерий Пегишев. Он курировал сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

«Совет депутатов и глава городского поселения Излучинск выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Валерия Пегишева. С 1997 года он работал в администрации Нижневартовска, с ноября 2007 года перешел на должность начальника управления по жилищным вопросам и реализации программ, а затем — на должность заместителя главы Нижневартовского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству», — сообщают власти Излучинска на официальном сайте поселения.

Валерий Пегишев скончался в 65 лет. Он приехал в ХМАО из Башкирской АССР в 1980 году сразу после службы в армии. Начал карьерный путь в нефтяной сфере — до 1997 года работал в управлении буровых работ объединения «Нижневартовскнефтегаз», параллельно получил высшее образование по профессии инженер-механик. Последние годы жизни руководил муниципальным казенным учреждением «Партнер» в Излучинске.

Ранее URA.RU писало, что скончался бывший руководитель горкома Нижневартовска (ХМАО) при СССР Сергей Великопольский. Он был непосредственным участником становления и развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири.

Валерий Пегишев, бывший заместитель главы Нижневартовского района по ЖКХ и строительству, руководитель МКУ «Партнер» Излучинска
Валерий Пегишев, бывший заместитель главы Нижневартовского района по ЖКХ и строительству, руководитель МКУ «Партнер» Излучинска

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В ХМАО ушел из жизни бывший заместитель главы Нижневартовского района Валерий Пегишев. Он курировал сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства. «Совет депутатов и глава городского поселения Излучинск выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Валерия Пегишева. С 1997 года он работал в администрации Нижневартовска, с ноября 2007 года перешел на должность начальника управления по жилищным вопросам и реализации программ, а затем — на должность заместителя главы Нижневартовского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству», — сообщают власти Излучинска на официальном сайте поселения. Валерий Пегишев скончался в 65 лет. Он приехал в ХМАО из Башкирской АССР в 1980 году сразу после службы в армии. Начал карьерный путь в нефтяной сфере — до 1997 года работал в управлении буровых работ объединения «Нижневартовскнефтегаз», параллельно получил высшее образование по профессии инженер-механик. Последние годы жизни руководил муниципальным казенным учреждением «Партнер» в Излучинске. Ранее URA.RU писало, что скончался бывший руководитель горкома Нижневартовска (ХМАО) при СССР Сергей Великопольский. Он был непосредственным участником становления и развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири.
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