Умер бывший глава Нижневартовска

Скончался Сергей Великопольский, бывший главой Нижневартовска при СССР
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Скончался Сергей Великопольский, который был руководил горкомом Нижневартовска Фото:

Скончался Сергей Великопольский, который был руководителем горкома Нижневартовска (ХМАО) при СССР, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Великопольский является одним из создателей тюменского фонда имени Муравленко.

«Сегодня пришло печальное известие. Ушел из жизни Сергей Великопольский. Еще один свидетель, непосредственный участник и герой становления и развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири. Человек, который всегда верил в Тюменскую область и любил ее», — написал Моор в своем telegram-канале.

При Великопольском нефтяники вышли на миллионную добычу на Самотлорском месторождении. Он также известен своими книгами об освоении Севера. «От имени жителей Тюменской области выражаю соболезнования родным и близким Сергея Дмитриевича», — добавил Моор.

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Скончался Сергей Великопольский, который был руководителем горкома Нижневартовска (ХМАО) при СССР, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Великопольский является одним из создателей тюменского фонда имени Муравленко. «Сегодня пришло печальное известие. Ушел из жизни Сергей Великопольский. Еще один свидетель, непосредственный участник и герой становления и развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири. Человек, который всегда верил в Тюменскую область и любил ее», — написал Моор в своем telegram-канале. При Великопольском нефтяники вышли на миллионную добычу на Самотлорском месторождении. Он также известен своими книгами об освоении Севера. «От имени жителей Тюменской области выражаю соболезнования родным и близким Сергея Дмитриевича», — добавил Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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