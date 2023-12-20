Где в Екатеринбурге купить живую елку, и сколько она стоит. Фоторепортаж

В Екатеринбурге открылись елочные базары

21 декабря 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцев на елочных базарах ждет большой выбор Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в преддверии Нового года появилось много елочных базаров. Корреспондент URA.RU прогулялся по городу и узнал, где самый большой выбор елок и как отличаются цены на главный атрибут предстоящего праздника. Самый большой выбор живых елок в Екатеринбурге можно найти на Шарташском рынке на улице Восточной,15а. Там хвойные деревья продают по метрам. В среднем метр ели и сосны стоит от 800 рублей, а пихты — от трех тысяч. На Шарташском рынке самый большой выбор елок Фото: Морозкова Ксения © URA.RU На рынке елки продают до позднего вечера Фото: Морозкова Ксения © URA.RU Ели стоят дешевле пихт Фото: Морозкова Ксения © URA.RU Кроме больших деревьев, на Шарташском рынке можно купить и хвойные лапники — ветки. Букет из пихты обойдется в 200 рублей и более, из сосны — от 150 рублей. Хвойные букеты тоже пользуются популярностью Фото: Морозкова Ксения © URA.RU В магазине OBI на Металлургов, 87 тоже большой выбор новогодних деревьев. Их продают в крытом ангаре, поэтому покупатель не замерзнет, делая выбор. Хвойные красавицы в гипермаркете продают по фиксированной цене. Так, пихта высотой 100-125 сантиметров стоит 4299 рублей, 125-150 см — 5999 рублей, 150-200 см — 9000 рублей. Цена пихты в магазине OBI доходит до девяти тысяч рублей Фото: Морозкова Ксения © URA.RU Также в OBI можно приобрести обычные елки — дерево высотой 150-200 сантиметров обойдется в 1099 рублей, а красавица высотой 250-300 см — в 1899 рублей. Для тех, кто не хочет расставаться с новогодним атрибутом и после праздника, есть возможность купить голубую елочку в горшке. Дерево высотой 25-30 см стоит 1299 рублей, а 80-100 см — 8999 рублей. Продавцы уверяют, что такие деревца можно потом пересадить из горшка, например, на дачу. Большой выбор елок создает новогоднее настроение Фото: Морозкова Ксения © URA.RU Голубые елочки после Нового года могут перекочевать на дачу и в сад Фото: Морозкова Ксения © URA.RU На Уралмаше елочный базар раскинулся возле ТЦ «Омега» на проспекте Космонавтов, 41. Здесь ель и сосна будут стоить от 1000 рублей за метр. Букеты из пихты — от 200 рублей, из сосны — от 50 рублей. Екатеринбуржцы могут выбрать себе елку на любой вкус Фото: © URA.RU На Уралмаше можно купить и необычные хвойные композиции Фото: © URA.RU Еще одна точка на Уралмаше — возле ТЦ «Белка» на проспекте Космонавтов, 86. Там метр елки и сосны продают за 1200 рублей, а пихту — за 8000. Хвойные лапники стоят 350 рублей. Новогодние деревья до позднего часа ждут своих покупателей Фото: © URA.RU Живая елка в квартире наверняка создаст праздничное настроение Фото: © URA.RU Для жителей Юго-Западного и Верх-Исетского районов есть возможность купить живую елку возле ТЦ «Радуга Парк» на Репина, 94. Ель и сосны там стоят от тысячи рублей за метр. Максимальная стоимость дерева, по словам продавца, 5000 рублей. Всем желающим там предлагают выдать накладную. На выбор горожанам представлены елки, сосны и пихты Фото: Морозкова Ксения © URA.RU А в Билимбаевском лесничестве можно выбрать и купить елку прямо в лесу. Главный специалист по защите и охране леса Александр Черемных поделился главным советом — не покупать елку в морозную погоду. «Если на улице ниже -15, то елки желательно не заготавливать. При очень низкой температуре есть вероятность, что елка осыплется в момент заготовки и по дороге домой», — объяснил специалист. Елку в лесу лучше заготавливать в теплую погоду Фото: Илья Московец © URA.RU Стоимость елок в Билимбаевском лесничестве ниже, чем на городских рынках. Так, цена дерева до метра — 65,4 рубля, до двух метров — 130,8 рубля. Максимальная цена за ели свыше четырех метров — 327 рубль и одна копейка. Хвойные букеты будут радовать хозяев еще долго после новогоднего праздника Фото: Илья Московец © URA.RU Уральцы могут выбрать новогодний атрибут на любой вкус, в том числе лесную красавицу из самой чащи Фото: Илья Московец © URA.RU Зимний уральский лес перед Новым годом похож на сказку Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в преддверии Нового года появилось много елочных базаров. Корреспондент URA.RU прогулялся по городу и узнал, где самый большой выбор елок и как отличаются цены на главный атрибут предстоящего праздника. Самый большой выбор живых елок в Екатеринбурге можно найти на Шарташском рынке на улице Восточной,15а. Там хвойные деревья продают по метрам. В среднем метр ели и сосны стоит от 800 рублей, а пихты — от трех тысяч. Кроме больших деревьев, на Шарташском рынке можно купить и хвойные лапники — ветки. Букет из пихты обойдется в 200 рублей и более, из сосны — от 150 рублей. В магазине OBI на Металлургов, 87 тоже большой выбор новогодних деревьев. Их продают в крытом ангаре, поэтому покупатель не замерзнет, делая выбор. Хвойные красавицы в гипермаркете продают по фиксированной цене. Так, пихта высотой 100-125 сантиметров стоит 4299 рублей, 125-150 см — 5999 рублей, 150-200 см — 9000 рублей. Также в OBI можно приобрести обычные елки — дерево высотой 150-200 сантиметров обойдется в 1099 рублей, а красавица высотой 250-300 см — в 1899 рублей. Для тех, кто не хочет расставаться с новогодним атрибутом и после праздника, есть возможность купить голубую елочку в горшке. Дерево высотой 25-30 см стоит 1299 рублей, а 80-100 см — 8999 рублей. Продавцы уверяют, что такие деревца можно потом пересадить из горшка, например, на дачу. На Уралмаше елочный базар раскинулся возле ТЦ «Омега» на проспекте Космонавтов, 41. Здесь ель и сосна будут стоить от 1000 рублей за метр. Букеты из пихты — от 200 рублей, из сосны — от 50 рублей. Еще одна точка на Уралмаше — возле ТЦ «Белка» на проспекте Космонавтов, 86. Там метр елки и сосны продают за 1200 рублей, а пихту — за 8000. Хвойные лапники стоят 350 рублей. Для жителей Юго-Западного и Верх-Исетского районов есть возможность купить живую елку возле ТЦ «Радуга Парк» на Репина, 94. Ель и сосны там стоят от тысячи рублей за метр. Максимальная стоимость дерева, по словам продавца, 5000 рублей. Всем желающим там предлагают выдать накладную. А в Билимбаевском лесничестве можно выбрать и купить елку прямо в лесу. Главный специалист по защите и охране леса Александр Черемных поделился главным советом — не покупать елку в морозную погоду. «Если на улице ниже -15, то елки желательно не заготавливать. При очень низкой температуре есть вероятность, что елка осыплется в момент заготовки и по дороге домой», — объяснил специалист. Стоимость елок в Билимбаевском лесничестве ниже, чем на городских рынках. Так, цена дерева до метра — 65,4 рубля, до двух метров — 130,8 рубля. Максимальная цена за ели свыше четырех метров — 327 рубль и одна копейка.