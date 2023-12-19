19 декабря 2023

Тюменцам рассказали, как вернуться с корпоратива живым

«ЛизаАлерт» в Тюмени: дорога с корпоратива несет опасность
© Служба новостей «URA.RU»
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Годовщина фотостудии Rosso. Екатеринбург, шампанское, бокалы, светская тусовка, тусовка, корпоратив, праздник, купюры
Поисковики советуют не терять бдительность и заранее подготовиться к вечеринке Фото:
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Новый год в Тюмени

Несчастные случаи происходят по пути из ресторана домой. Об этом в своих соцсетях рассказало тюменское подразделение «Лиза Алерт». Поисковый отряд разработал ряд правил, как безопасно вернуться домой после застолий.

«Праздники объединяет одно — после них нужно вернуться домой. И на этом пути может возникнуть множество препятствий, иногда очень неожиданных», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Поисковики предупреждают:

• лишний выпитый бокал делает дороги короче, а снег мягче;

• дополнительный час праздника удлиняет время ожидания транспорта в арифметической прогрессии;

• незаряженный телефон делает долгую пешую прогулку домой по морозу более вероятной, чем спокойную поездку в такси;

• позднее возвращение домой в одиночестве может привести к неприятным знакомствам.

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Несчастные случаи происходят по пути из ресторана домой. Об этом в своих соцсетях рассказало тюменское подразделение «Лиза Алерт». Поисковый отряд разработал ряд правил, как безопасно вернуться домой после застолий. «Праздники объединяет одно — после них нужно вернуться домой. И на этом пути может возникнуть множество препятствий, иногда очень неожиданных», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Поисковики предупреждают: • лишний выпитый бокал делает дороги короче, а снег мягче; • дополнительный час праздника удлиняет время ожидания транспорта в арифметической прогрессии; • незаряженный телефон делает долгую пешую прогулку домой по морозу более вероятной, чем спокойную поездку в такси; • позднее возвращение домой в одиночестве может привести к неприятным знакомствам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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