Тюменцам рассказали, как вернуться с корпоратива живым

Несчастные случаи происходят по пути из ресторана домой. Об этом в своих соцсетях рассказало тюменское подразделение «Лиза Алерт». Поисковый отряд разработал ряд правил, как безопасно вернуться домой после застолий.
«Праздники объединяет одно — после них нужно вернуться домой. И на этом пути может возникнуть множество препятствий, иногда очень неожиданных», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».
Поисковики предупреждают:
• лишний выпитый бокал делает дороги короче, а снег мягче;
• дополнительный час праздника удлиняет время ожидания транспорта в арифметической прогрессии;
• незаряженный телефон делает долгую пешую прогулку домой по морозу более вероятной, чем спокойную поездку в такси;
• позднее возвращение домой в одиночестве может привести к неприятным знакомствам.
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