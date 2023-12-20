В Челябинской области в 2023 году стали строить больше коттеджей и меньше квартир

В Челябинской области в 2024 году будет построено на 50% больше новых квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, коттедж, дом в лесу
В регионе в 2023 году было построено 54% частных домов от общего количества Фото:

В Челябинской области в 2023 году было построено 54% коттеджей и частных домов и 46% высотных зданий. При этом в 2024 году доля многоквартирных домов в регионе вырастет до 50%. Об этом 20 декабря на конференции сообщила руководитель отдела исследований в жилищной сфере аналитического центра «ДОМ.РФ» Мария Жолобова.

«В Челябинской области в 2023 году в вводе в эксплуатацию преобладает строительство частных домов, 54%, доля многоквартирных домов соответственно составляет 46%. При этом учетом того, что в 2023 году запуски строительства многоквартирных домов выросли на 72% в Челябинске по сравнению с прошлым годом, вероятно, что доля МКД в будущем повысится до 50%», — сообщила Жолобова.

По прогнозу аналитика, в 2024 году запуски строительства многоквартирных зданий продолжат расти. При этом сами темпы роста строительства могут замедлится.

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В Челябинской области в 2023 году было построено 54% коттеджей и частных домов и 46% высотных зданий. При этом в 2024 году доля многоквартирных домов в регионе вырастет до 50%. Об этом 20 декабря на конференции сообщила руководитель отдела исследований в жилищной сфере аналитического центра «ДОМ.РФ» Мария Жолобова. «В Челябинской области в 2023 году в вводе в эксплуатацию преобладает строительство частных домов, 54%, доля многоквартирных домов соответственно составляет 46%. При этом учетом того, что в 2023 году запуски строительства многоквартирных домов выросли на 72% в Челябинске по сравнению с прошлым годом, вероятно, что доля МКД в будущем повысится до 50%», — сообщила Жолобова. По прогнозу аналитика, в 2024 году запуски строительства многоквартирных зданий продолжат расти. При этом сами темпы роста строительства могут замедлится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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