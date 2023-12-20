В Челябинской области в 2023 году стали строить больше коттеджей и меньше квартир

В Челябинской области в 2024 году будет построено на 50% больше новых квартир

20 декабря 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

В регионе в 2023 году было построено 54% частных домов от общего количества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2023 году было построено 54% коттеджей и частных домов и 46% высотных зданий. При этом в 2024 году доля многоквартирных домов в регионе вырастет до 50%. Об этом 20 декабря на конференции сообщила руководитель отдела исследований в жилищной сфере аналитического центра «ДОМ.РФ» Мария Жолобова. «В Челябинской области в 2023 году в вводе в эксплуатацию преобладает строительство частных домов, 54%, доля многоквартирных домов соответственно составляет 46%. При этом учетом того, что в 2023 году запуски строительства многоквартирных домов выросли на 72% в Челябинске по сравнению с прошлым годом, вероятно, что доля МКД в будущем повысится до 50%», — сообщила Жолобова. По прогнозу аналитика, в 2024 году запуски строительства многоквартирных зданий продолжат расти. При этом сами темпы роста строительства могут замедлится.

В Челябинской области в 2023 году было построено 54% коттеджей и частных домов и 46% высотных зданий. При этом в 2024 году доля многоквартирных домов в регионе вырастет до 50%. Об этом 20 декабря на конференции сообщила руководитель отдела исследований в жилищной сфере аналитического центра «ДОМ.РФ» Мария Жолобова. «В Челябинской области в 2023 году в вводе в эксплуатацию преобладает строительство частных домов, 54%, доля многоквартирных домов соответственно составляет 46%. При этом учетом того, что в 2023 году запуски строительства многоквартирных домов выросли на 72% в Челябинске по сравнению с прошлым годом, вероятно, что доля МКД в будущем повысится до 50%», — сообщила Жолобова. По прогнозу аналитика, в 2024 году запуски строительства многоквартирных зданий продолжат расти. При этом сами темпы роста строительства могут замедлится.