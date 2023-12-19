19 декабря 2023

В тюменской «Ленте» назвали причину ограниченной продажи яиц

Ограниченные продажи яиц в тюменской «Ленте» связаны со сложностями в поставках
© Служба новостей «URA.RU»
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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, брак, яйца, птицефабрика рефтинская, производство
Яйца в тюменской «Ленте» теперь отпускают не больше десятка на руки Фото:

Сложности с поставками — причина, по которой супермаркет «Лента» ограничил в Тюмени продажу яиц. Об этом рассказали в офисе компании.

«Пока на данный момент действует ограничение на данный товар. Это связано с проблемой поставки этого продукта на рынок поэтому такие ограничения, не более десятка, одной упаковки, на покупателя», — рассказали в компании «Лента». В супермаркете также отметили, что не знают, когда будут сняты ограничения.

Ранее в Тюмени распространилась информация о том, что в супермаркетах «Лента» ограничили продажу яиц — не более десятка в одни руки. Условия действуют как для онлайн-продажи, так и в магазинах сети.

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Сложности с поставками — причина, по которой супермаркет «Лента» ограничил в Тюмени продажу яиц. Об этом рассказали в офисе компании. «Пока на данный момент действует ограничение на данный товар. Это связано с проблемой поставки этого продукта на рынок поэтому такие ограничения, не более десятка, одной упаковки, на покупателя», — рассказали в компании «Лента». В супермаркете также отметили, что не знают, когда будут сняты ограничения. Ранее в Тюмени распространилась информация о том, что в супермаркетах «Лента» ограничили продажу яиц — не более десятка в одни руки. Условия действуют как для онлайн-продажи, так и в магазинах сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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