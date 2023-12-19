В тюменской «Ленте» назвали причину ограниченной продажи яиц

Ограниченные продажи яиц в тюменской «Ленте» связаны со сложностями в поставках

20 декабря 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Яйца в тюменской «Ленте» теперь отпускают не больше десятка на руки Фото: Илья Московец © URA.RU Сложности с поставками — причина, по которой супермаркет «Лента» ограничил в Тюмени продажу яиц. Об этом рассказали в офисе компании. «Пока на данный момент действует ограничение на данный товар. Это связано с проблемой поставки этого продукта на рынок поэтому такие ограничения, не более десятка, одной упаковки, на покупателя», — рассказали в компании «Лента». В супермаркете также отметили, что не знают, когда будут сняты ограничения. Ранее в Тюмени распространилась информация о том, что в супермаркетах «Лента» ограничили продажу яиц — не более десятка в одни руки. Условия действуют как для онлайн-продажи, так и в магазинах сети.

Сложности с поставками — причина, по которой супермаркет «Лента» ограничил в Тюмени продажу яиц. Об этом рассказали в офисе компании. «Пока на данный момент действует ограничение на данный товар. Это связано с проблемой поставки этого продукта на рынок поэтому такие ограничения, не более десятка, одной упаковки, на покупателя», — рассказали в компании «Лента». В супермаркете также отметили, что не знают, когда будут сняты ограничения. Ранее в Тюмени распространилась информация о том, что в супермаркетах «Лента» ограничили продажу яиц — не более десятка в одни руки. Условия действуют как для онлайн-продажи, так и в магазинах сети.