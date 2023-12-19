В тюменской «Ленте» назвали причину ограниченной продажи яиц

Сложности с поставками — причина, по которой супермаркет «Лента» ограничил в Тюмени продажу яиц. Об этом рассказали в офисе компании.
«Пока на данный момент действует ограничение на данный товар. Это связано с проблемой поставки этого продукта на рынок поэтому такие ограничения, не более десятка, одной упаковки, на покупателя», — рассказали в компании «Лента». В супермаркете также отметили, что не знают, когда будут сняты ограничения.
Ранее в Тюмени распространилась информация о том, что в супермаркетах «Лента» ограничили продажу яиц — не более десятка в одни руки. Условия действуют как для онлайн-продажи, так и в магазинах сети.
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