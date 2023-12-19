19 декабря 2023

«Дочка» «Славнефти» из ХМАО судится с подрядчиком из-за недостачи кабеля на 90 миллионов рублей

«Славнефть-Мегионнефтегаз» взыскивает с подрядчика компенсацию за оборудование
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд
Подрядчик нефтяной компании из ХМАО потерял кабель на 90 млн рублей Фото:

«Славнефть-Мегионнефтегаз» (дочернее общество «Славнефти» в ХМАО) судится с подрядчиком — компанией «Римера-Сервис» из-за недостачи погружного кабеля на 90 млн рублей. Кабель применяют для электроснабжения оборудования, которое спускают в скважины при добыче нефти. Данные о процессе между нефтяной компанией и сервисной организацией размещены на сайте арбитражного суда ХМАО.

«ПАО „Славнефть-Мегионнефтегаз“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к ООО „Римера-Сервис“ с требованием о взыскании убытков в размере 89 980 025 руб. 74 коп. в виде компенсации за утрату (недостачу) погружного кабеля. Суд определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — гласят документы суда.

Суд назначил заседание для рассмотрения дела и предложил компаниям уладить спор до конца января 2024 года, заключив мировое соглашение. За это время «Римера-Сервис» должен предоставить в суд отзыв: согласиться или опровергнуть требования компании «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать причину судебного спора. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ХМАО) ликвидирует ведомственный санаторий. Здравница находится в Краснодарском крае.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Славнефть-Мегионнефтегаз» (дочернее общество «Славнефти» в ХМАО) судится с подрядчиком — компанией «Римера-Сервис» из-за недостачи погружного кабеля на 90 млн рублей. Кабель применяют для электроснабжения оборудования, которое спускают в скважины при добыче нефти. Данные о процессе между нефтяной компанией и сервисной организацией размещены на сайте арбитражного суда ХМАО. «ПАО „Славнефть-Мегионнефтегаз“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к ООО „Римера-Сервис“ с требованием о взыскании убытков в размере 89 980 025 руб. 74 коп. в виде компенсации за утрату (недостачу) погружного кабеля. Суд определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — гласят документы суда. Суд назначил заседание для рассмотрения дела и предложил компаниям уладить спор до конца января 2024 года, заключив мировое соглашение. За это время «Римера-Сервис» должен предоставить в суд отзыв: согласиться или опровергнуть требования компании «Славнефть-Мегионнефтегаз». Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать причину судебного спора. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ХМАО) ликвидирует ведомственный санаторий. Здравница находится в Краснодарском крае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...