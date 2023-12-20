Сколько стоит в Тюмени купить живую елку

Стоимость живых елок в Тюмени начинается от тысячи рублей

Стоимость на живые хвойные деревья в Тюмени начинается от тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Новый год в Тюмени

Стоимость живых новогодних елей в Тюмени начинается от тысячи рублей. Цена зависит от высоты и вида дерева. Агентство URA.RU сделало подборку, за сколько можно дешевле всего купить главный символ Нового года.

Дешевле всего для тюменцев обойдется живая сосна. Ее стоимость начинается от 900 рублей за дерево высотой не более 1,3 метра. Двухметровая сосна уже будет стоить дороже — 1 600 рублей.

Ель продается в Тюмени почти в два раза дороже, чем сосна. За дерево от полутора до двух метров горожане могут отдать 1 500 рублей. В некоторых торговых точках цена за аналогичную высоту начинается от 2 300 рублей. За большое дерево высотой от трех до пяти метров горожане заплатят уже 5 500 рублей.

Самое дорогое дерево на продажу в Тюмени — это пихта. За хвойное дерево высотой от одного метра до трех горожанам придется заплатить 15 000 рублей.