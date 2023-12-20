Общество Матвиенко: главное событие 2023 года — решение Путина идти на выборы 20 декабря 2023 в 17:04 Размер текста - 17 + Главное событие 2023 года — решение Путина баллотироваться, считает Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение нынешнего президента РФ Владимира Путина баллотироваться — главное событие 2023 года. Об этом высказалась председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. «Главное событие 2023 года — решение Путина баллотироваться на должность президента РФ», — сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Она добавила, что легитимность выборов является задачей всех органов власти. Путин 18 декабря прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в следующем году, передает деловое издание «Взгляд». Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого, сообщал RT. Решение нынешнего президента РФ Владимира Путина баллотироваться — главное событие 2023 года. Об этом высказалась председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. «Главное событие 2023 года — решение Путина баллотироваться на должность президента РФ», — сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Она добавила, что легитимность выборов является задачей всех органов власти. Путин 18 декабря прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в следующем году, передает деловое издание «Взгляд». Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого, сообщал RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям