Матвиенко: главное событие 2023 года — решение Путина идти на выборы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, маникюр, матвиенко валентина, портрет, жемчуг, украшения
Главное событие 2023 года — решение Путина баллотироваться, считает Валентина Матвиенко Фото:

Решение нынешнего президента РФ Владимира Путина баллотироваться — главное событие 2023 года. Об этом высказалась председатель Совфеда России Валентина Матвиенко.

«Главное событие 2023 года — решение Путина баллотироваться на должность президента РФ», — сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Она добавила, что легитимность выборов является задачей всех органов власти.

Путин 18 декабря прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в следующем году, передает деловое издание «Взгляд». Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого, сообщал RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение нынешнего президента РФ Владимира Путина баллотироваться — главное событие 2023 года. Об этом высказалась председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. «Главное событие 2023 года — решение Путина баллотироваться на должность президента РФ», — сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Она добавила, что легитимность выборов является задачей всех органов власти. Путин 18 декабря прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в следующем году, передает деловое издание «Взгляд». Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого, сообщал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...