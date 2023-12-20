Матвиенко: главное событие 2023 года — решение Путина идти на выборы

Решение нынешнего президента РФ Владимира Путина баллотироваться — главное событие 2023 года. Об этом высказалась председатель Совфеда России Валентина Матвиенко.
«Главное событие 2023 года — решение Путина баллотироваться на должность президента РФ», — сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Она добавила, что легитимность выборов является задачей всех органов власти.
Путин 18 декабря прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в следующем году, передает деловое издание «Взгляд». Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого, сообщал RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.