19 декабря 2023

Тюменские дороги сковали девятибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти Фото:

В центре Тюмени и других районах города образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти.

«Тюмень 17:30. Пробки девять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса.

Дорожные заторы сковали центральные улицы города: Первомайскую, Советскую, Ленина, Челюскинцев, Профсоюзную, Мориса Тереза, Максима Горького, Республики. Также водители стоят в пробках на объездной дороге, Московском и Старотобольском трактах, Западносибирской, Тимофея Чаркова, Щербакова, Мельникайте, Федюнинского и Монтажников.

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В центре Тюмени и других районах города образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти. «Тюмень 17:30. Пробки девять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса. Дорожные заторы сковали центральные улицы города: Первомайскую, Советскую, Ленина, Челюскинцев, Профсоюзную, Мориса Тереза, Максима Горького, Республики. Также водители стоят в пробках на объездной дороге, Московском и Старотобольском трактах, Западносибирской, Тимофея Чаркова, Щербакова, Мельникайте, Федюнинского и Монтажников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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