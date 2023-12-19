Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти
В центре Тюмени и других районах города образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти.
«Тюмень 17:30. Пробки девять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса.
Дорожные заторы сковали центральные улицы города: Первомайскую, Советскую, Ленина, Челюскинцев, Профсоюзную, Мориса Тереза, Максима Горького, Республики. Также водители стоят в пробках на объездной дороге, Московском и Старотобольском трактах, Западносибирской, Тимофея Чаркова, Щербакова, Мельникайте, Федюнинского и Монтажников.
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