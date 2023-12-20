Мэрия Челябинска разрешила увеличить площадь участка под будущий ТРК с автостоянкой. Скрин

В Челябинске изменили проект будущего ТРК площадью 4,8 тысяч квадратных метров

20 декабря 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Площадь застройки будущего трехэтажного ТРК — 4 тысяч 866 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Челябинска разрешила расширить площадь участка под будущий торговый комплекс с подземной многоуровневой автостоянкой, который появится в Калининском и Курчатовском районах города. Были изменены площадь застройки, зоны планируемого размещения комплекса, а также процент озеленения территории, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории в части земельного участка микрорайона № 27 в границах: проспект Победы, улица 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Молдавская в Калининском и Курчатовском районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте мэрии. Инициатором проекта выступает компания ООО «Собрат». Общая площадь земельного участка строительство комплекса составляет 12 тысяч 164 квадратных метров. Площадь застройки будущего трехэтажного комплекса — 4 тысяч 866 квадратных метров, 40%, площадь озеленения — 15%. Также в новом ТРК появится двухуровневая автостоянка на 640 мест. Общая площадь земельного участка под строительство комплекса составляет 12 тысяч 164 квадратных метров Скрин: кадастровая карта г. Челябинска

Мэрия Челябинска разрешила расширить площадь участка под будущий торговый комплекс с подземной многоуровневой автостоянкой, который появится в Калининском и Курчатовском районах города. Были изменены площадь застройки, зоны планируемого размещения комплекса, а также процент озеленения территории, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории в части земельного участка микрорайона № 27 в границах: проспект Победы, улица 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Молдавская в Калининском и Курчатовском районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте мэрии. Инициатором проекта выступает компания ООО «Собрат». Общая площадь земельного участка строительство комплекса составляет 12 тысяч 164 квадратных метров. Площадь застройки будущего трехэтажного комплекса — 4 тысяч 866 квадратных метров, 40%, площадь озеленения — 15%. Также в новом ТРК появится двухуровневая автостоянка на 640 мест.