Мэрия Челябинска разрешила увеличить площадь участка под будущий ТРК с автостоянкой. Скрин

В Челябинске изменили проект будущего ТРК площадью 4,8 тысяч квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, строительство, стройка, рабочий в спецовке, строительная площадка, ТАДК
Площадь застройки будущего трехэтажного ТРК — 4 тысяч 866 квадратных метров Фото:

Мэрия Челябинска разрешила расширить площадь участка под будущий торговый комплекс с подземной многоуровневой автостоянкой, который появится в Калининском и Курчатовском районах города. Были изменены площадь застройки, зоны планируемого размещения комплекса, а также процент озеленения территории, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории в части земельного участка микрорайона № 27 в границах: проспект Победы, улица 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Молдавская в Калининском и Курчатовском районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте мэрии.

Инициатором проекта выступает компания ООО «Собрат». Общая площадь земельного участка строительство комплекса составляет 12 тысяч 164 квадратных метров. Площадь застройки будущего трехэтажного комплекса — 4 тысяч 866 квадратных метров, 40%, площадь озеленения — 15%. Также в новом ТРК появится двухуровневая автостоянка на 640 мест.

Общая площадь земельного участка под строительство комплекса составляет 12 тысяч 164 квадратных метров
Общая площадь земельного участка под строительство комплекса составляет 12 тысяч 164 квадратных метров

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Мэрия Челябинска разрешила расширить площадь участка под будущий торговый комплекс с подземной многоуровневой автостоянкой, который появится в Калининском и Курчатовском районах города. Были изменены площадь застройки, зоны планируемого размещения комплекса, а также процент озеленения территории, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории в части земельного участка микрорайона № 27 в границах: проспект Победы, улица 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Молдавская в Калининском и Курчатовском районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте мэрии. Инициатором проекта выступает компания ООО «Собрат». Общая площадь земельного участка строительство комплекса составляет 12 тысяч 164 квадратных метров. Площадь застройки будущего трехэтажного комплекса — 4 тысяч 866 квадратных метров, 40%, площадь озеленения — 15%. Также в новом ТРК появится двухуровневая автостоянка на 640 мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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