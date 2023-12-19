19 декабря 2023

В городах ЯНАО отменят новогодние салюты

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале хотят отказаться от новогоднего салюта Фото:

В муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа отказались от праздничных фейерверков на Новый Год. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«Всем муниципалитетам рекомендовано провести праздничные мероприятия без новогодних салютов», — говорится в сообщении представителей власти. Такое решение было принято в связи с проведением военной спецоперации.

Ранее URA.RU сообщило, что в прошлую новогоднюю ночь от фейерверков отказались в нескольких городах ЯНАО. Новогодние салюты не проводились в Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале и Губкинском.

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В муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа отказались от праздничных фейерверков на Новый Год. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона. «Всем муниципалитетам рекомендовано провести праздничные мероприятия без новогодних салютов», — говорится в сообщении представителей власти. Такое решение было принято в связи с проведением военной спецоперации. Ранее URA.RU сообщило, что в прошлую новогоднюю ночь от фейерверков отказались в нескольких городах ЯНАО. Новогодние салюты не проводились в Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале и Губкинском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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