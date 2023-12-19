В городах ЯНАО отменят новогодние салюты

20 декабря 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

На Ямале хотят отказаться от новогоднего салюта Фото: Размик Закарян © URA.RU В муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа отказались от праздничных фейерверков на Новый Год. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона. «Всем муниципалитетам рекомендовано провести праздничные мероприятия без новогодних салютов», — говорится в сообщении представителей власти. Такое решение было принято в связи с проведением военной спецоперации. Ранее URA.RU сообщило, что в прошлую новогоднюю ночь от фейерверков отказались в нескольких городах ЯНАО. Новогодние салюты не проводились в Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале и Губкинском.

В муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа отказались от праздничных фейерверков на Новый Год. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона. «Всем муниципалитетам рекомендовано провести праздничные мероприятия без новогодних салютов», — говорится в сообщении представителей власти. Такое решение было принято в связи с проведением военной спецоперации. Ранее URA.RU сообщило, что в прошлую новогоднюю ночь от фейерверков отказались в нескольких городах ЯНАО. Новогодние салюты не проводились в Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале и Губкинском.