В городах ЯНАО отменят новогодние салюты

На Ямале хотят отказаться от новогоднего салюта
В муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа отказались от праздничных фейерверков на Новый Год. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
«Всем муниципалитетам рекомендовано провести праздничные мероприятия без новогодних салютов», — говорится в сообщении представителей власти. Такое решение было принято в связи с проведением военной спецоперации.
Ранее URA.RU сообщило, что в прошлую новогоднюю ночь от фейерверков отказались в нескольких городах ЯНАО. Новогодние салюты не проводились в Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале и Губкинском.
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