В деревянных домах столицы ЯНАО установят датчики дыма

Власти Салехарда решили сберечь деревянные дома в городе
В Салехарде (ЯНАО) деревянный жилой фонд обеспечат датчиками дыма. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в telegram.
«Прорабатываем с коллегами возможность установки в деревянном жилом фонде Салехарда датчиков дыма. Поручил посчитать расходы и отработать механизм, чтобы в каждом деревянном доме появились датчики дыма с возможностью подачи сигнала на пульт ЕДДС», — говорится в сообщении.
Градоначальник отметил важность данного решения, напомнив о сгоревших деревянных домах в городе. Сегодня загорелся деревянный жилой дом по улице Игарская, все жильцы были эвакуированы.
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