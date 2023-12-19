19 декабря 2023

В деревянных домах столицы ЯНАО установят датчики дыма

В Салехарде установят датчики дыма в аварийные дома
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дома по программе реновации. Екатеринбург, деревянный дом, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Власти Салехарда решили сберечь деревянные дома в городе Фото:

В Салехарде (ЯНАО) деревянный жилой фонд обеспечат датчиками дыма. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в telegram.

«Прорабатываем с коллегами возможность установки в деревянном жилом фонде Салехарда датчиков дыма. Поручил посчитать расходы и отработать механизм, чтобы в каждом деревянном доме появились датчики дыма с возможностью подачи сигнала на пульт ЕДДС», — говорится в сообщении.

Градоначальник отметил важность данного решения, напомнив о сгоревших деревянных домах в городе. Сегодня загорелся деревянный жилой дом по улице Игарская, все жильцы были эвакуированы.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) деревянный жилой фонд обеспечат датчиками дыма. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в telegram. «Прорабатываем с коллегами возможность установки в деревянном жилом фонде Салехарда датчиков дыма. Поручил посчитать расходы и отработать механизм, чтобы в каждом деревянном доме появились датчики дыма с возможностью подачи сигнала на пульт ЕДДС», — говорится в сообщении. Градоначальник отметил важность данного решения, напомнив о сгоревших деревянных домах в городе. Сегодня загорелся деревянный жилой дом по улице Игарская, все жильцы были эвакуированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...