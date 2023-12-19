В деревянных домах столицы ЯНАО установят датчики дыма

В Салехарде установят датчики дыма в аварийные дома

20 декабря 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Власти Салехарда решили сберечь деревянные дома в городе Фото: Размик Закарян © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) деревянный жилой фонд обеспечат датчиками дыма. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в telegram. «Прорабатываем с коллегами возможность установки в деревянном жилом фонде Салехарда датчиков дыма. Поручил посчитать расходы и отработать механизм, чтобы в каждом деревянном доме появились датчики дыма с возможностью подачи сигнала на пульт ЕДДС», — говорится в сообщении. Градоначальник отметил важность данного решения, напомнив о сгоревших деревянных домах в городе. Сегодня загорелся деревянный жилой дом по улице Игарская, все жильцы были эвакуированы.

В Салехарде (ЯНАО) деревянный жилой фонд обеспечат датчиками дыма. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в telegram. «Прорабатываем с коллегами возможность установки в деревянном жилом фонде Салехарда датчиков дыма. Поручил посчитать расходы и отработать механизм, чтобы в каждом деревянном доме появились датчики дыма с возможностью подачи сигнала на пульт ЕДДС», — говорится в сообщении. Градоначальник отметил важность данного решения, напомнив о сгоревших деревянных домах в городе. Сегодня загорелся деревянный жилой дом по улице Игарская, все жильцы были эвакуированы.