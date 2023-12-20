В ХМАО из-за метели ограничили скорость движения на загородных трассах

В ХМАО скорость ограничили до 70 километров в час Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО из-за метели вводится временное скоростное ограничение на загородных автотрассах. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного управления автомобильных дорог.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, метель) вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 70 км/ч на автомобильной дороге Югра. С 28 по 141 километр», — указано в посте.

Ограничение скорости вводится и в Советском районе. Оно будет действовать на стокилометровом отрезке автодороги Ханты-Мансийск — Талинка.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли трассу из-за плохой погоды. Ограничения ввели из-за метели и скользкой дороги.