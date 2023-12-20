В ХМАО из-за метели ограничили скорость движения на загородных трассах

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Клипарт. ХМАО, вьюга, трасса, фонарь, метель, автомобильные фары, мороз, туман
В ХМАО скорость ограничили до 70 километров в час Фото:

В ХМАО из-за метели вводится временное скоростное ограничение на загородных автотрассах. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного управления автомобильных дорог.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, метель) вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 70 км/ч на автомобильной дороге Югра. С 28 по 141 километр», — указано в посте.

Ограничение скорости вводится и в Советском районе. Оно будет действовать на стокилометровом отрезке автодороги Ханты-Мансийск — Талинка.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли трассу из-за плохой погоды. Ограничения ввели из-за метели и скользкой дороги.

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В ХМАО из-за метели вводится временное скоростное ограничение на загородных автотрассах. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного управления автомобильных дорог. «В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, метель) вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 70 км/ч на автомобильной дороге Югра. С 28 по 141 километр», — указано в посте. Ограничение скорости вводится и в Советском районе. Оно будет действовать на стокилометровом отрезке автодороги Ханты-Мансийск — Талинка. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли трассу из-за плохой погоды. Ограничения ввели из-за метели и скользкой дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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