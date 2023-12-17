В ХМАО закрыли трассу из-за плохой погоды

В Нефтеюганском районе перекрыли трассу «Тюмень-Ханты-Мансийск». Ограничения ввели из-за метели и скользкой дороги. Об этом сообщило окружное ГИБДД.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, метель, зимняя скользкость), на участке автодороги „Тюмень-Ханты Мансийск“ Нефтеюганского района с 698 по 571 км введено ограничение движения, для всех видов транспорта проезд закрыт», — говорится в telegram-канале ведомства. Водителей также попросили без необходимости не выезжать на загородные дороги.
Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели предупредили жителей ХМАО о надвигающемся снежном буране. 18 и 19 декабря порывы ветра со снегом ожидаются преимущественно в восточной половине региона.
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