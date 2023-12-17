17 декабря 2023
16 декабря 2023

В ХМАО закрыли трассу из-за плохой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганском районе перекрыли участок трассы Фото:

В Нефтеюганском районе перекрыли трассу «Тюмень-Ханты-Мансийск». Ограничения ввели из-за метели и скользкой дороги. Об этом сообщило окружное ГИБДД.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, метель, зимняя скользкость), на участке автодороги „Тюмень-Ханты Мансийск“ Нефтеюганского района с 698 по 571 км введено ограничение движения, для всех видов транспорта проезд закрыт», — говорится в telegram-канале ведомства. Водителей также попросили без необходимости не выезжать на загородные дороги.

Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели предупредили жителей ХМАО о надвигающемся снежном буране. 18 и 19 декабря порывы ветра со снегом ожидаются преимущественно в восточной половине региона.

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В Нефтеюганском районе перекрыли трассу «Тюмень-Ханты-Мансийск». Ограничения ввели из-за метели и скользкой дороги. Об этом сообщило окружное ГИБДД. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, метель, зимняя скользкость), на участке автодороги „Тюмень-Ханты Мансийск“ Нефтеюганского района с 698 по 571 км введено ограничение движения, для всех видов транспорта проезд закрыт», — говорится в telegram-канале ведомства. Водителей также попросили без необходимости не выезжать на загородные дороги. Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели предупредили жителей ХМАО о надвигающемся снежном буране. 18 и 19 декабря порывы ветра со снегом ожидаются преимущественно в восточной половине региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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