В ХМАО закрыли трассу из-за плохой погоды

18 декабря 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганском районе перекрыли участок трассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганском районе перекрыли трассу «Тюмень-Ханты-Мансийск». Ограничения ввели из-за метели и скользкой дороги. Об этом сообщило окружное ГИБДД. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, метель, зимняя скользкость), на участке автодороги „Тюмень-Ханты Мансийск“ Нефтеюганского района с 698 по 571 км введено ограничение движения, для всех видов транспорта проезд закрыт», — говорится в telegram-канале ведомства. Водителей также попросили без необходимости не выезжать на загородные дороги. Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели предупредили жителей ХМАО о надвигающемся снежном буране. 18 и 19 декабря порывы ветра со снегом ожидаются преимущественно в восточной половине региона.

В Нефтеюганском районе перекрыли трассу «Тюмень-Ханты-Мансийск». Ограничения ввели из-за метели и скользкой дороги. Об этом сообщило окружное ГИБДД. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, метель, зимняя скользкость), на участке автодороги „Тюмень-Ханты Мансийск“ Нефтеюганского района с 698 по 571 км введено ограничение движения, для всех видов транспорта проезд закрыт», — говорится в telegram-канале ведомства. Водителей также попросили без необходимости не выезжать на загородные дороги. Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели предупредили жителей ХМАО о надвигающемся снежном буране. 18 и 19 декабря порывы ветра со снегом ожидаются преимущественно в восточной половине региона.