Взрыв произошел в 13:50 по местному времени (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) 20 декабря в пятиэтажном доме по адресу улица Бабикова, дом 66 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Владелец квартиры помещен в городскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

« В одной из квартир, расположенной на 3-м этаже многоквартирного дома по адресу улица Бабикова, произошел хлопок. Начался пожар, квартира выгорела полностью», — заявили в пресс-службе мэрии на официальной странице в социальной сети в «ВКонтакте» в группе «Верхний Уфалей».

Часть квартир в подъезде пострадала от дыма и была залита водой во время тушения пожара. На первом этаже дома находится городская центральная библиотека им. А.Г. Туркина, которая также частично пострадала от последствий пожара, отмечают в мэрии.

«В результате происшествия пострадало два взрослых человека. Пожар ликвидирован, причину устанавливают», — заявили в ГУ МЧС по региону.

В настоящее время причина пожара не известна. На месте работают правоохранительные органы. По предварительным данным криминального следа нет.