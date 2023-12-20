В Челябинской области в многоквартирном доме произошел взрыв, есть пострадавшие. Фото

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, последствия, обрушение дома, разрушения, хлопок газа
Взрыв произошел в 13:50 по местному времени (фото из архива) Фото:

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) 20 декабря в пятиэтажном доме по адресу улица Бабикова, дом 66 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Владелец квартиры помещен в городскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

« В одной из квартир, расположенной на 3-м этаже многоквартирного дома по адресу улица Бабикова, произошел хлопок. Начался пожар, квартира выгорела полностью», — заявили в пресс-службе мэрии на официальной странице в социальной сети в «ВКонтакте» в группе «Верхний Уфалей».

Часть квартир в подъезде пострадала от дыма и была залита водой во время тушения пожара. На первом этаже дома находится городская центральная библиотека им. А.Г. Туркина, которая также частично пострадала от последствий пожара, отмечают в мэрии.

«В результате происшествия пострадало два взрослых человека. Пожар ликвидирован, причину устанавливают», — заявили в ГУ МЧС по региону.

В настоящее время причина пожара не известна. На месте работают правоохранительные органы. По предварительным данным криминального следа нет.

Шесть взрослых и один ребенок из подъезда были эвакуированы после взрыва
Шесть взрослых и один ребенок из подъезда были эвакуированы после взрыва
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В Верхнем Уфалее (Челябинская область) 20 декабря в пятиэтажном доме по адресу улица Бабикова, дом 66 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Владелец квартиры помещен в городскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. « В одной из квартир, расположенной на 3-м этаже многоквартирного дома по адресу улица Бабикова, произошел хлопок. Начался пожар, квартира выгорела полностью», — заявили в пресс-службе мэрии на официальной странице в социальной сети в «ВКонтакте» в группе «Верхний Уфалей». Часть квартир в подъезде пострадала от дыма и была залита водой во время тушения пожара. На первом этаже дома находится городская центральная библиотека им. А.Г. Туркина, которая также частично пострадала от последствий пожара, отмечают в мэрии. «В результате происшествия пострадало два взрослых человека. Пожар ликвидирован, причину устанавливают», — заявили в ГУ МЧС по региону. В настоящее время причина пожара не известна. На месте работают правоохранительные органы. По предварительным данным криминального следа нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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