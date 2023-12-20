20 декабря 2023

Пермский фотограф, арестованный по делу о госизмене, прислал письмо семье

Пермский фотограф Григорий Скворцов передал письмо родственникам
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Скворцов арестован по делу о госизмене Фото:

Пермский фотограф Григорий Скворцов, арестованный Лефортовским судом Москвы по делу о госизмене, передал письмо родственникам. Об этом рассказал блогер из Пермского края Иван Козлов.

«Я к вам с важными новостями по Грише Скворцову. Он прислал первое письмо, адресованное своим родственникам и всем нам. Если коротко — говорит, что сидит ровно, есть библиотека с кучей книг, планирует заняться литературным творчеством. Передает всем, что главное — это не быть скучными», — написал Козлов в своем telegram-канале.

По словам блогера, «новостей не очень много». «Мы нашли адвоката, но следователь не реагирует на его запросы дальше, чем положено по закону, поэтому тишина. Обстоятельства дела и детали того, что ему вменяют — не ясны», — пояснил Козлов.

Лефортовский суд арестовал Скворцова и предъявил ему обвинение по статье о госизмене. По словам друзей фотографа, он должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, но пропал — его искали с 29 ноября. Позже мать Скворцова рассказала им, что он арестован в Москве.

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Пермский фотограф Григорий Скворцов, арестованный Лефортовским судом Москвы по делу о госизмене, передал письмо родственникам. Об этом рассказал блогер из Пермского края Иван Козлов. «Я к вам с важными новостями по Грише Скворцову. Он прислал первое письмо, адресованное своим родственникам и всем нам. Если коротко — говорит, что сидит ровно, есть библиотека с кучей книг, планирует заняться литературным творчеством. Передает всем, что главное — это не быть скучными», — написал Козлов в своем telegram-канале. По словам блогера, «новостей не очень много». «Мы нашли адвоката, но следователь не реагирует на его запросы дальше, чем положено по закону, поэтому тишина. Обстоятельства дела и детали того, что ему вменяют — не ясны», — пояснил Козлов. Лефортовский суд арестовал Скворцова и предъявил ему обвинение по статье о госизмене. По словам друзей фотографа, он должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, но пропал — его искали с 29 ноября. Позже мать Скворцова рассказала им, что он арестован в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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