Пермский фотограф, арестованный по делу о госизмене, прислал письмо семье

Пермский фотограф Григорий Скворцов передал письмо родственникам

Скворцов арестован по делу о госизмене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский фотограф Григорий Скворцов, арестованный Лефортовским судом Москвы по делу о госизмене, передал письмо родственникам. Об этом рассказал блогер из Пермского края Иван Козлов.

«Я к вам с важными новостями по Грише Скворцову. Он прислал первое письмо, адресованное своим родственникам и всем нам. Если коротко — говорит, что сидит ровно, есть библиотека с кучей книг, планирует заняться литературным творчеством. Передает всем, что главное — это не быть скучными», — написал Козлов в своем telegram-канале.

По словам блогера, «новостей не очень много». «Мы нашли адвоката, но следователь не реагирует на его запросы дальше, чем положено по закону, поэтому тишина. Обстоятельства дела и детали того, что ему вменяют — не ясны», — пояснил Козлов.

Лефортовский суд арестовал Скворцова и предъявил ему обвинение по статье о госизмене. По словам друзей фотографа, он должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, но пропал — его искали с 29 ноября. Позже мать Скворцова рассказала им, что он арестован в Москве.