Политика Выборы КПРФ определилась с кандидатом на выборах президента РФ РИАН: Харитонов станет кандидатом КПРФ на выборах президента РФ 21 декабря 2023 в 00:13 Размер текста - 17 + Николай Харитонов неожиданно стал фаворитом от КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кандидатом в президенты России от Коммунистической партии РФ (КПРФ) станет депутат Госдумы Николай Харитонов. Его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии, сообщает источник. «Партия КПРФ выдвинула Харитонова на президентские выборы. Его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии», — сообщил источник РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что кандидатура Харитонова еще будет обсуждаться на пленуме. Официально имя кандидата в президенты от КПРФ будет объявлено в субботу, 23 декабря, на съезде партии. В 2024 году в России состоятся выборы президента. Геннадий Зюганов, глава КПРФ, ранее заявил о своей готовности участвовать в выборах 2024 года, хотя окончательное решение примет Центральный комитет КПРФ. Кандидатом в президенты России от Коммунистической партии РФ (КПРФ) станет депутат Госдумы Николай Харитонов. Его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии, сообщает источник. «Партия КПРФ выдвинула Харитонова на президентские выборы. Его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии», — сообщил источник РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что кандидатура Харитонова еще будет обсуждаться на пленуме. Официально имя кандидата в президенты от КПРФ будет объявлено в субботу, 23 декабря, на съезде партии. В 2024 году в России состоятся выборы президента. Геннадий Зюганов, глава КПРФ, ранее заявил о своей готовности участвовать в выборах 2024 года, хотя окончательное решение примет Центральный комитет КПРФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям