В Тюмени задерживается прибытие рейса Utair из ХМАО. Скрин

21 декабря 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

Авиакомпания сообщила, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вылет рейса авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) в Тюмень 21 декабря задержан более чем на два часа. Согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, вылет состоится в 3:00. «Рейс авиакомпании Utair из Сургута в Тюмень задержан. Плановое время вылета 21.12.23 в 00:10. Задержка до 3:00 часов 21.12.2023», — сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. В справочной службе тюменской воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что по данным авиакомпании, задержка связана с поздним прибытием воздушного судна. Прибытие в Рощино запланировано на 4:20. Ранее в аэропорту Уфы отменили рейс авиакомпании Utair до Сургута. Изначально полет был перенесен на три часа, но в итоге вылет не состоялся. Информация о рейсе Сургут — Тюмень Онлайн-табло аэропорта Сургута

Вылет рейса авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) в Тюмень 21 декабря задержан более чем на два часа. Согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, вылет состоится в 3:00. «Рейс авиакомпании Utair из Сургута в Тюмень задержан. Плановое время вылета 21.12.23 в 00:10. Задержка до 3:00 часов 21.12.2023», — сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. В справочной службе тюменской воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что по данным авиакомпании, задержка связана с поздним прибытием воздушного судна. Прибытие в Рощино запланировано на 4:20. Ранее в аэропорту Уфы отменили рейс авиакомпании Utair до Сургута. Изначально полет был перенесен на три часа, но в итоге вылет не состоялся.