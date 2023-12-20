20 декабря 2023

В Тюмени задерживается прибытие рейса Utair из ХМАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Авиакомпания сообщила, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна Фото:

Вылет рейса авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) в Тюмень 21 декабря задержан более чем на два часа. Согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, вылет состоится в 3:00.

«Рейс авиакомпании Utair из Сургута в Тюмень задержан. Плановое время вылета 21.12.23 в 00:10. Задержка до 3:00 часов 21.12.2023», — сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова.

В справочной службе тюменской воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что по данным авиакомпании, задержка связана с поздним прибытием воздушного судна. Прибытие в Рощино запланировано на 4:20.

Ранее в аэропорту Уфы отменили рейс авиакомпании Utair до Сургута. Изначально полет был перенесен на три часа, но в итоге вылет не состоялся.

Информация о рейсе Сургут — Тюмень
Информация о рейсе Сургут — Тюмень

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Вылет рейса авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) в Тюмень 21 декабря задержан более чем на два часа. Согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, вылет состоится в 3:00. «Рейс авиакомпании Utair из Сургута в Тюмень задержан. Плановое время вылета 21.12.23 в 00:10. Задержка до 3:00 часов 21.12.2023», — сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. В справочной службе тюменской воздушной гавани корреспонденту URA.RU сообщили, что по данным авиакомпании, задержка связана с поздним прибытием воздушного судна. Прибытие в Рощино запланировано на 4:20. Ранее в аэропорту Уфы отменили рейс авиакомпании Utair до Сургута. Изначально полет был перенесен на три часа, но в итоге вылет не состоялся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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