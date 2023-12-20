В ЯНАО на выходных придет оттепель

В южных городах ЯНАО 23 декабря ожидается потепление до 0 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории Ямало-Ненецкого округа днем 23 декабря местами температура воздуха прогреется до 0 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На территории ЯНАО 23 декабря температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов, по южным районам от 0 до -5, по западу от -10 до -15 градусов. В ночь на субботу прогнозируется до -14 градусов, по южным районам до -4, по западу до -20», — сообщается на сайте управления.

Синоптики обещают в субботу небольшой снег. Ветер с юго-западного на западное направление будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

По данным сервиса Gismeteo в Муравленко 23 декабря днем температура воздуха составит от -3 до -1 градуса, а в Ноябрьске потеплеет до 0 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду и мокрый снег.

Аналогичная погода ожидается и в соседнем ХМАО. Плюсовую температуру синоптики обещают в пятницу 22 декабря в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Кондинском, Нефтеюганском районах. В Нижневартовске, Сургуте потеплеет до нуля.