20 декабря 2023

В ЯНАО на выходных придет оттепель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оттепель в Екатеринбурге, лужа, проспект ленина, главпочтамт, грязь, грязный город
В южных городах ЯНАО 23 декабря ожидается потепление до 0 градусов Фото:

На территории Ямало-Ненецкого округа днем 23 декабря местами температура воздуха прогреется до 0 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На территории ЯНАО 23 декабря температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов, по южным районам от 0 до -5, по западу от -10 до -15 градусов. В ночь на субботу прогнозируется до -14 градусов, по южным районам до -4, по западу до -20», — сообщается на сайте управления.

Синоптики обещают в субботу небольшой снег. Ветер с юго-западного на западное направление будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

По данным сервиса Gismeteo в Муравленко 23 декабря днем температура воздуха составит от -3 до -1 градуса, а в Ноябрьске потеплеет до 0 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду и мокрый снег.

Аналогичная погода ожидается и в соседнем ХМАО. Плюсовую температуру синоптики обещают в пятницу 22 декабря в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Кондинском, Нефтеюганском районах. В Нижневартовске, Сургуте потеплеет до нуля.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Ямало-Ненецкого округа днем 23 декабря местами температура воздуха прогреется до 0 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На территории ЯНАО 23 декабря температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов, по южным районам от 0 до -5, по западу от -10 до -15 градусов. В ночь на субботу прогнозируется до -14 градусов, по южным районам до -4, по западу до -20», — сообщается на сайте управления. Синоптики обещают в субботу небольшой снег. Ветер с юго-западного на западное направление будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. По данным сервиса Gismeteo в Муравленко 23 декабря днем температура воздуха составит от -3 до -1 градуса, а в Ноябрьске потеплеет до 0 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду и мокрый снег. Аналогичная погода ожидается и в соседнем ХМАО. Плюсовую температуру синоптики обещают в пятницу 22 декабря в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Кондинском, Нефтеюганском районах. В Нижневартовске, Сургуте потеплеет до нуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...