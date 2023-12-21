В России продают одежду, которую нельзя долго носить

Gloria Jeans ограничила время носки одежды, чтобы обойти требования Роскачества

21 декабря 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Брюки для мальчиков из Gloria Jeans можно носить не чаще, чем два раза в неделю Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский бренд Gloria Jeans создал одежду для периодической носки, чтобы обойти требования Роскачества. Об этом сообщили пользователи в соцсетях. «Купила я сыну брюки в Gloria Jeans, а на них написано, что это изделие для эпизодического использования — не больше четырех часов подряд, не чаще чем два раза в неделю», — сообщила пользователь соцсетей Юлия Коруц. Она отметила, что на нескольких платьях для девочек есть такие же бирки. Тверской новостной портал «Афанасий-бизнес» выяснил, что бренд таким способом обходит требования Роскачества к детской одежде. Ведомство предъявляет определенные стандарты для школьной формы и параллельно требует, чтобы цены на нее были низкими. Чтобы не нарушать стандарты и оставаться в этом ценовом сегменте, Gloria Jeans пишет на бирке «одежда для эпизодической носки». Ранее из базы данных сети магазинов Gloria Jeans утекла информация о более трех миллионах пользователей сайта, передает телеканал 360. В Роскомнадзоре предположили, что слив данных могли организовать хакеры из-за границы. На бирке одежды написано, что ее рекомендуется носить не более 4 часов и не чаще 2 раз в неделю Фото: скрин соцсети Юлии Коруц / Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ) @yakoruts

Российский бренд Gloria Jeans создал одежду для периодической носки, чтобы обойти требования Роскачества. Об этом сообщили пользователи в соцсетях. «Купила я сыну брюки в Gloria Jeans, а на них написано, что это изделие для эпизодического использования — не больше четырех часов подряд, не чаще чем два раза в неделю», — сообщила пользователь соцсетей Юлия Коруц. Она отметила, что на нескольких платьях для девочек есть такие же бирки. Тверской новостной портал «Афанасий-бизнес» выяснил, что бренд таким способом обходит требования Роскачества к детской одежде. Ведомство предъявляет определенные стандарты для школьной формы и параллельно требует, чтобы цены на нее были низкими. Чтобы не нарушать стандарты и оставаться в этом ценовом сегменте, Gloria Jeans пишет на бирке «одежда для эпизодической носки». Ранее из базы данных сети магазинов Gloria Jeans утекла информация о более трех миллионах пользователей сайта, передает телеканал 360. В Роскомнадзоре предположили, что слив данных могли организовать хакеры из-за границы.