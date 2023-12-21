В России продают одежду, которую нельзя долго носить

Gloria Jeans ограничила время носки одежды, чтобы обойти требования Роскачества
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие магазина одежды  MAAG   в ТЦ Планета. Пермь, покупатели, одежда, бутик, женская одежда, шмотки, шопинг, магазин одежды
Брюки для мальчиков из Gloria Jeans можно носить не чаще, чем два раза в неделю Фото:

Российский бренд Gloria Jeans создал одежду для периодической носки, чтобы обойти требования Роскачества. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

«Купила я сыну брюки в Gloria Jeans, а на них написано, что это изделие для эпизодического использования — не больше четырех часов подряд, не чаще чем два раза в неделю», — сообщила пользователь соцсетей Юлия Коруц. Она отметила, что на нескольких платьях для девочек есть такие же бирки.

Тверской новостной портал «Афанасий-бизнес» выяснил, что бренд таким способом обходит требования Роскачества к детской одежде. Ведомство предъявляет определенные стандарты для школьной формы и параллельно требует, чтобы цены на нее были низкими. Чтобы не нарушать стандарты и оставаться в этом ценовом сегменте, Gloria Jeans пишет на бирке «одежда для эпизодической носки».

Ранее из базы данных сети магазинов Gloria Jeans утекла информация о более трех миллионах пользователей сайта, передает телеканал 360. В Роскомнадзоре предположили, что слив данных могли организовать хакеры из-за границы.

Одежда периодической носки Gloria Jeans
На бирке одежды написано, что ее рекомендуется носить не более 4 часов и не чаще 2 раз в неделю
Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский бренд Gloria Jeans создал одежду для периодической носки, чтобы обойти требования Роскачества. Об этом сообщили пользователи в соцсетях. «Купила я сыну брюки в Gloria Jeans, а на них написано, что это изделие для эпизодического использования — не больше четырех часов подряд, не чаще чем два раза в неделю», — сообщила пользователь соцсетей Юлия Коруц. Она отметила, что на нескольких платьях для девочек есть такие же бирки. Тверской новостной портал «Афанасий-бизнес» выяснил, что бренд таким способом обходит требования Роскачества к детской одежде. Ведомство предъявляет определенные стандарты для школьной формы и параллельно требует, чтобы цены на нее были низкими. Чтобы не нарушать стандарты и оставаться в этом ценовом сегменте, Gloria Jeans пишет на бирке «одежда для эпизодической носки». Ранее из базы данных сети магазинов Gloria Jeans утекла информация о более трех миллионах пользователей сайта, передает телеканал 360. В Роскомнадзоре предположили, что слив данных могли организовать хакеры из-за границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...